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公文證明中央下令SARS封院！馬辦怒嗆游錫堃：好意思甩鍋？

▲▼立法院臨時會 朝野協商中央政府預算 待審查各單位主管及幕僚大集合等待 游錫堃 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對立法院長游錫堃26日批評前總統馬英九「講話要憑良心」，馬英九基金會執行長蕭旭岑重申，和平封院是中央決議下令，地方政府執行，當時公文俱在，「游院長怎好意思甩鍋？」難道院長當假的嗎？

衛服部桃園醫院群聚感染是否封院討論，意外讓2003年和平醫院因SARS疫情封院決策過程再起爭議。對於馬英九辦公室表示，當年是「中央下令，地方執行」；時任行政院長的立法院長游錫堃今天回應，台北市和平醫院要封院前，當時台北市長馬英九沒有向他報告，自己完全不知道，「馬英九講話要憑良心」。

對此，蕭旭岑反問，「游錫堃沒有看到4月24日的會議記錄嗎？應該向游錫堃報告的不是當天出席會議的副院長林信義嗎？在《回首SARS》書中表示不後悔做封院決策的涂醒哲，做決定之前難道也跳過游院長？游錫堃院長是當假的嗎？」18年後還說不知道，等同是承認自己在狀況外。

蕭旭岑強調，防疫當頭，最不需要的就是政治鬥爭，應該要齊心抗疫，立法院長更應以身作則。馬英九辦公室已還原當年封院事實，呼籲游院長少噴政治口水，講話真正要憑良心，不要搞不清楚狀況亂講，貽笑大方。

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