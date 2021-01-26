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馬稱封和平醫院是中央下令　時任行政院長游錫堃駁：講話要憑良心

▲▼立法院臨時會 朝野協商中央政府預算 待審查各單位主管及幕僚大集合等待 游錫堃 柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

衛福部桃園醫院爆發新冠病毒群聚感染，引發封院爭議，2003年SARS爆發時，台北和平醫院封院決策也引發討論。對於前總統馬英九辦公室指稱當時封院是「中央下令，地方執行」，時任行政院長的立法院長游錫堃26日出面駁斥，表示在封院前，馬英九完全沒跟他報告，呼籲馬英九「講話要憑良心」，不要動不動把責任推給中央。

馬英九辦公室25日指出，2003年4月間，和平醫院爆發院內感染，情況危急，台北市政府於4月24日晨間會議時討論到將對和平醫院採取管制措施，而會議結束後，市府即收到行政院衛生署涂醒哲署長（民進黨籍）發來的最速件公文，要求封院。

對此，時任行政院長的游錫堃駁斥，「台北市和平醫院要封院之前，馬英九沒有跟我報告，我完全不知道。」

游錫堃表示，馬英九事前根本沒跟他報告，等封院後還要做危機處理，封院的第二天我馬上召見他，為保護他還約到官邸秘密跟他了解，有很多事情要中央支援的，也全部答應 ，但我要求的他都沒做到，包括後來病人跑到仁濟醫院等，我要求他要想辦法將曾到和平醫院看過病的人，全部整理出來追蹤，結果他完全沒做到 。

游錫堃表示，4月24日和平醫院封院，4月25日他就召見馬英九，4月26日他馬上要求國防部把松山醫院提供出來做SARS專責醫院，想辦法把和平醫院病患送到松山，接著成立中央防疫緊急應變中心，他擔任召集人。

游錫堃強調，請馬前總統講話要憑良心，不要動不動就批評別人，把責任推給中央，當時馬英九都有來開行政院會，為何和平醫院封院前不必報告？受訪後還忍不住說「我本來不想講，SARS的事情我從來沒有批評過他。」

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