每晚顧寶寶、燉補湯！神級婆婆幫坐月子...人妻淚：比親媽還好

▲原PO感動謝謝超暖婆婆用心幫坐月子。（圖／翻攝自靠北婆婆2.0）



實習記者陳妙津／綜合報導

婆媳問題至今是不少家庭的困擾。不過也有女網友遇到比親媽還好的婆婆，她在臉書PO文表示，40天坐月子的期間，婆婆對她呵護備至，不但陪散步、餵吃飯、扶產後的她去廁所，還每晚幫顧寶寶，讓原PO能好好休息。PO文一出讓網友們都羨慕直呼，「別人的婆婆總是不會讓人失望。」

一名女網友在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，「總算結束40天的月子，不然都覺得超不好意思的」，接著細數婆婆在這40天的各種暖舉，包括產前一個月天天陪飯後散步半小時、產前一晚安慰陣痛的原PO、產後扶她去廁所、餵吃飯、幫推輪椅讓原PO去育嬰室看寶寶等。

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原PO表示，因為自己吃膩月子餐，婆婆甚至還特地準備龍膽石斑、燉湯來給她解饞進補，每天還會切水果給她吃，或是特地準備鮮奶或果汁等，不僅如此，為了讓原PO晚上能好好休息，婆婆每晚11點就會把寶寶抱走照料，還每天親自幫寶寶洗澡穿衣、幫洗、曬、收衣服等，讓她感動到不行，直呼「整個比我親媽還要好，謝謝媽咪。」

這篇罕見「感謝婆婆文」引起熱烈討論，網友紛紛羨慕表示，「真的婆婆有把妳當女兒疼，妳很有福氣」、「別人的婆婆總是不會讓人失望」、「你婆婆是稀有動物請好好珍惜」、「好婆婆很難當，比媽媽難，也要遇到像這位原PO懂得感恩的媳婦」、「上輩子燒了好香啊」、「相信婆婆也是因為你對他好，她也相對的疼你」、「這麼好的婆婆不應該到這邊匿名感謝的！要勇敢的對婆婆表達」。