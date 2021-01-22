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雲林斗六市前市代主席陳明章收賄2度無罪　判刑6年定讞

收賄，法槌，法官，檢察官（圖／視覺中國CFP）

▲前斗六市代主席陳明章收賄，判刑定讞。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

雲林縣斗六市前市民代表會主席陳明章，於2008年任職期間內，向斗六市垃圾場封閉復育工程得標的劉姓白手套索取賄賂300萬元，更四審將他判刑6年、褫奪公權4年，包商也判刑2年、褫奪公權1年。案經上訴，最高法院22日駁回上訴，全案定讞，院方並通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，陳明章2008年在任期間，當時斗六市垃圾場封閉復育工程招標，工程款約2000餘萬元，當時陳明章就與友人劉明村等人，向承包的廠商索收工程回扣。雙方一開始在某茶行見面喝茶，陳明章一見到包商，隨即說「這個工程會賺」。包商因知悉陳明章擔任斗六市代會主席，為使工程順利進行，免受刁難，因此願意交付賄賂，一開始願意提出工程金額百分之5作為賄款給陳明章。

但陳明章嫌少而不悅，還強調該工程成本低廉，承攬絕不會虧錢等語，要索取工程經費二成、賄款400萬元。雙方沒有共識，在場的劉明村承就介入協調，勸說雙方相互退讓，最終達成300萬元賄賂的協議，並分期支付。案經檢調單位調查後，於2010年間提起公訴，並具體求刑12年。

一審法院將陳明章判刑9年，二審則以查無實證為由，逆轉改判無罪。更一審改判7年6月，更二審又改判9年，更三審又再逆轉無罪，直到去年五月間的更四審，又改認定陳明章有罪，但因纏訟多年，更四審法院依照《刑事妥速審判法》減刑。

而更四審法院除了減刑以外，還在量刑理由中指出，陳明章有殺人、槍砲、藏匿人犯等前科，素行不良，案發時身為市代會主席，從事民意代表多年，不思公正廉潔執行職務，竟收受賄賂，嚴重影響政府官箴及公務員形象，且所收取之賄賂高達300萬元，影響公共工程關於民意機關之監督，致公共工程有品質堪慮之情形，其犯罪情節及所生危害均非輕微，又犯後否認犯行，未見有何悔悟之意，因此判刑6年。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

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