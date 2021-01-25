亂傳「確診丹麥技師踩遍嘉義景點」　謠言男「隨手轉傳」被送辦

▲嘉義市政府證實民眾發送未經證實疫情訊息。（圖／朴子警分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣朴子警分局員警日前於LINE社群「嘉義綠豆大小事」(人數3173人)有民眾未經查證逕自於社群公開臉書頁面公開散播「台塑新港廠的技師/案874走過的足跡2021年」、「這是真的嗎」、「這樣等於全嘉義觀光景點都去過了」等語，貼文內容引起網友恐慌，且該則貼文於公開群組散佈，可供不特定人閱覽。經嘉義市政府網路公告證實為不實訊息，朴子分局隨即組成專案小組全力追查散布訊息男子到案，經訊問後移送偵辦。

▲嘉義警方查獲民眾於line群組發送未經證實防疫訊息。（圖／朴子警分局提供）



新冠病毒(COVID-19)案例逐日增加，網路上不實謠言不斷流傳，不實訊息將衍生公眾恐慌，朴子分局防疫專案小組清查不實訊息散播來源及發文者身分，並循線通知嫌疑人到案說明，詢後表示透過通訊軟體收到不知名網友傳送之圖片（來源已刪除），坦承未經查證,即任意散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息。

由於張貼訊息已由嘉義市政府網路公告為不實訊息，內容提及該案確診技師足跡遍布嘉義觀光地區並非屬實，恐造成嘉雲南地區民眾恐慌，有觸犯傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。」及制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第 14 條「散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。」規定，全案偵訊後函送嘉義地檢署偵辦。

朴子分局分局長蔡進明呼籲，民眾接獲來源不明或未經證實疫情資訊時，切勿隨意散播、轉傳，應先向疾管署及中央流行疫情指揮中心查證內容是否屬實，亦可加入疾管署官方LINE「疾管家」(@taiwancdc)即時獲得防疫資訊，提醒民眾不要散播、傳送未經查證之不實假訊息，以免觸法。

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