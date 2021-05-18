彰化染疫者曾到南投「越南美食」用餐　緊急消毒！3員工自主管理

▲彰化確診者曾來草屯越南美食店用餐，業者目前休業一周。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情社區延燒，彰化縣今天新增22人確診，全是來自溪湖鎮歌唱研習班教師和成員，彰化縣衛生局也公布確診者18處足跡，自5月7日到5月15日間到過彰化縣8鄉鎮，甚至跨縣到南投草屯鎮吃越南美食；南投縣衛生局指出，18日已派員至該店家消毒環境，3位工作人員則進行自主健康管理。

根據彰化染疫者足跡，在5月13日曾搭遊覽車到過員林車站和員林市公所、到彰化市吃美食，下午3時至5時間則到南投草屯鎮太平路上一家越南小吃店用餐。

▲彰化縣衛生局公布新增歌唱班22確診者最新足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

南投衛生局表示，昨（17）日已經請該店業者先做好環境清理，今（18日）天再度派員前往展開環境消毒，所幸3位工作人員暫無任何症狀，已督請他們進行自主健康管理；該店門口目前也掛上「疫情嚴重，休息一週」的告示，未開店做生意。

▲彰化確診者曾來草屯越南小吃店用餐，業者目前休業一周。（圖／記者高堂堯攝）

此外，南投縣政府各級主管開會後，決議建立縣府和郷鎮市公所的會議視訊網，及時傳達防疫政策，並掌握各地疫況；縣府並籲請民眾，沒事切勿「趴趴走」，加強防疫、防止疫病擴散。

►居家不出門也可以囤貨



►足跡圖瘋傳！網傳確診者到過 紫南宮今晨大消毒



►諾富特群聚南投有6人！員工、遊覽車司機、一家4口列居家隔離



►他30歲長雙下巴「以為變胖」 聲音變沙啞就醫驚罹甲狀腺癌



►翻盤！日月潭「清朝墓碑」有磨光痕跡 專家初判：百年內產物



►「0分考卷換水煎包」 南投佛心老闆：鼓勵邊緣學生不放棄努力

