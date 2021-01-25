交友軟體陷阱多！精油按摩要買遊戲點數　軍人遭詐20萬

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局針對詐騙案例提出預警；中部一名李姓職業軍人，上週透過交友軟體WeTouch上認識暱稱「小琳」女子，雙方互加LINE聊天，「小琳」即邀李姓軍人隔天吃飯，並聲稱為防止仙人跳及爽約，雙方簽定一個約會合約。小琳傳網址要求李男註冊，並找系統客服訂定約會契約，要求填寫個資並存入200美金入對方指定系帳戶內，才能開始約會，後來系統又通知李男，因女網友直接存入1800美元保證金，要求他補足差額。

李男補存美金後，後來小琳未依約到場約會，雖然該客服指稱系統帳面上小琳帳戶內1800美元保證金會轉至李男帳戶，但客服要求李男須支付60％擔保金方能兌換現金，李男一時不察陸續刷卡儲值2000多美金，才驚覺遭詐騙至警所報案，總財損金額超過新台幣13萬元。

刑事局表示，另名徐姓軍人去年12月底時在同志交友軟體認識另名網友，雙方加LINE後，對方聲稱有做精油按摩服務，傳手機號碼給徐男，之後對方透過賴聲稱：要精油服務需購遊戲點數，徐男奔赴4間超商連續購買遊戲點數，並將點數序號及密碼翻拍傳給對方。

徐姓軍人第一次購買了14張GASH點數卡達9萬5千元，後來對方傳訊說，若再不配合購點數，則會對徐男家人不利，被害人心生畏懼，前後購買34筆遊戲點數，遭詐騙新臺幣近20萬元，經被害人找朋友討論，才驚覺遇上詐騙。

刑事警察局呼籲，網路交友過程勿傳送不明連結、也勿透露太多個人資訊，民眾如遇詐騙情況，請儘速撥打165反詐騙諮詢專線求助。

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