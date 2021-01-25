大連氣爆造3死8傷　疑瓦斯管線破裂外洩釀禍

▲大連爆炸意外導致3死8傷。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大連金普新區住宅區附近今（25）日清晨發生2起爆炸事故，造成附近居民受傷、停放路邊車輛起火，也一度傳出有民眾失聯。火勢撲滅後，經現場消防單位統計，這起爆炸意外共造成3人死亡，8人受傷，傷者已全數送至附近醫院救治。

▲大連金普新區住宅區旁發生2起爆炸事故。（圖／翻攝微博）

《大連發布》微博帳號指出，金普新區友誼街道金渤海憬小區附近共發生2次爆炸，第一次爆炸發生後，現場約10台車輛不同程度損壞並有車輛起火。救援過程中，附近一汽車維修店又發生爆炸起火，「經初步判斷為天成燃氣公司燃氣管道洩漏導致爆炸。」

▲爆炸威力導致附近車輛玻璃碎裂，現場一片狼籍。（圖／翻攝央視）

第1起爆炸發生後，現場一度傳出有3名民眾失聯，消防人員援救過程中，失聯的3人均已找到，其中2人在現場已無呼吸心跳，另一人送往醫院搶救後不治。當地相關部門隨即成立善後工作組，，並抽調專家組成事故調查組展開現場排險和事故調查。

此外，爆炸時產生的巨大威力也造成附近住宅玻璃碎裂噴出，玻璃碎片也使得居住在附近的8名民眾產生不同程度的傷情，已全數送往醫院治療，並無大礙。