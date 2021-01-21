馬德里爆炸新畫面曝光！　5樓整片牆面炸飛...至少3人死亡

實習記者湯子暘／綜合報導

西班牙馬德里於當地時間下午3點後，突然發生不明原因的爆炸，建築物四樓以上的牆面直接消失，瓦礫覆蓋住下面的街道，金屬路牌也被打碎。官員已證實是因瓦斯外洩而引發爆炸，造成至少3人死亡、11人受傷。

據西媒報導稱，爆炸發生在Calle Toledo街上一棟建築物裡面，建築物為天主教綜合大樓，爆炸區域內有一所學校、養老院，目前所有養老院居民已被疏散。

▲馬德里爆炸案發生後，事發街頭又再度起火。警方緊急封鎖現場，阻止民眾圍觀。（圖／路透）



馬德里市長艾梅達（Jose Luis Martinez-Almeida）表示，死者為一名85歲的女性、一名年齡不詳的男性死者以及一名仍埋在瓦礫下的死者。保加利亞外交部今天宣布，47歲的保加利亞男子為其中一名受難者。

西班牙總理桑切斯（PedroSánchez）在推特上警告，希望當地居民不要湊熱鬧、趕緊遠離現場，「不幸的是，我們必須哀悼幾名民眾的喪生。我們對死者與傷患家屬表示遺憾與關愛。」

The top floors of the building look to have been completely destroyed in the explosion. #Madrid pic.twitter.com/Ui2ItlgDpw — MI6 ROGUE???? (@mi6rogue) January 20, 2021

就在爆炸建築物附近也有一所學校，炸飛的碎片也覆蓋了學校的操場。所幸馬德里在經歷「50年來最強降雪」後，學生被勒令不得在操場上玩耍，才倖免於難。