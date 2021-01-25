桃園亮紅燈！1張圖看全台最新確診分佈　部桃2周15人染疫

▲2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖（圖／陳昱璇製）

記者張乃文／綜合報導

衛福部桃園醫院爆發院內群聚，指揮中心昨（24）日再公布本土確診個案為，1人為該院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890）。而《ETtoday新聞雲》也製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以桃園的院內感染事件成為2021全台最多確診案例縣市。

指揮中心因應院內感染擴大，居家隔離人數也來到5千人左右，今統計目前有2991人已經在隔離中，還會再持續擴大，其中，醫院有422人、社區304人，回溯部分2265人。需要居家隔離族群為，出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時相關接觸者，全數列入居家隔離至出院後14天。

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▲指揮中心回應擴大居檢相關QA。（圖／指揮中心提供）

部桃感染先後確診個案分別是，第一例的住院醫師（案838），照顧接觸美國返台境外移入患者（案812）不幸染疫，之後傳給同院護理師的同住女友（案839）；案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868），另案838曾治療一名不同樓層病房患者，其外籍看護在旁接觸染疫（案869)；除了醫院人員之外，還有案863護理師的丈夫（案864）和女兒（案865）、案839護理師的同住阿嬤（案870）也確診。

接著，染疫護理師（案852）曾照護的住院病患（案881），以及為該病患之同住2位家人（案882、案883）也確診。接續24日公布的2例本土，1人為部立桃園醫院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890），共計15人。

▲桃園院內群聚事件個案關聯圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

針對回溯居家隔離5百多位患者，發言人莊人祥表示，昨天有撥打578位，是原來剩下扣除掉高風險區，還有12A、12B等，總共還有578位病人，其中桃園市有526人，其他包括新北14人、台北6人，還有400多位，各縣市都知道自己的分布，目前陪病人、同住家人還沒有分布統計。

另外，昨晚公布擴大回溯居家隔離措施後，1922專線湧入9700多通電話。陳時中今在記者會上也親自致歉，表示「已經緊急調度人員，下午應答率會回覆90%以上，對於昨晚應答率不夠高表達歉意。」

▲指揮中心說明有3類人須進行居家隔離。（圖／指揮中心提供）

因應昨日晚間措施實施，指揮中心已調度1922防疫專線人力，由原假日夜間人力36人增至98人，但因民眾短時間近1萬通進線詢問，應答速度減慢而讓民眾等候較久情形，今日1922人力已增至213人、最高可達300人，指揮中心也提醒，近日進線量多請民眾耐心等候，如不願等候，亦可利用語音留言，後續將有專人親自回電。