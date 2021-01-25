　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園亮紅燈！1張圖看全台最新確診分佈　部桃2周15人染疫

▲▼新冠肺炎全台本土病例分佈圖（圖／陳昱璇製）

▲2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖（圖／陳昱璇製）

記者張乃文／綜合報導

衛福部桃園醫院爆發院內群聚，指揮中心昨（24）日再公布本土確診個案為，1人為該院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890）。而《ETtoday新聞雲》也製作「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，以桃園的院內感染事件成為2021全台最多確診案例縣市。

指揮中心因應院內感染擴大，居家隔離人數也來到5千人左右，今統計目前有2991人已經在隔離中，還會再持續擴大，其中，醫院有422人、社區304人，回溯部分2265人。需要居家隔離族群為，出院病患及其同住者、陪病者及其同住者、案889就醫時相關接觸者，全數列入居家隔離至出院後14天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼0125中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心回應擴大居檢相關QA。（圖／指揮中心提供）

部桃感染先後確診個案分別是，第一例的住院醫師（案838），照顧接觸美國返台境外移入患者（案812）不幸染疫，之後傳給同院護理師的同住女友（案839）；案838又傳給護理師（案852）和主治醫師（案856），案856又傳給另一名護理師（案863），案863再傳給另一名護理師（案868），另案838曾治療一名不同樓層病房患者，其外籍看護在旁接觸染疫（案869)；除了醫院人員之外，還有案863護理師的丈夫（案864）和女兒（案865）、案839護理師的同住阿嬤（案870）也確診。

接著，染疫護理師（案852）曾照護的住院病患（案881），以及為該病患之同住2位家人（案882、案883）也確診。接續24日公布的2例本土，1人為部立桃園醫院出院病患（案889），另1人為該案889之同住家人（案890），共計15人。

▲▼本土個案相關足跡。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲桃園院內群聚事件個案關聯圖。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

針對回溯居家隔離5百多位患者，發言人莊人祥表示，昨天有撥打578位，是原來剩下扣除掉高風險區，還有12A、12B等，總共還有578位病人，其中桃園市有526人，其他包括新北14人、台北6人，還有400多位，各縣市都知道自己的分布，目前陪病人、同住家人還沒有分布統計。

另外，昨晚公布擴大回溯居家隔離措施後，1922專線湧入9700多通電話。陳時中今在記者會上也親自致歉，表示「已經緊急調度人員，下午應答率會回覆90%以上，對於昨晚應答率不夠高表達歉意。」

▲▼是否要居檢QA。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心說明有3類人須進行居家隔離。（圖／指揮中心提供）

因應昨日晚間措施實施，指揮中心已調度1922防疫專線人力，由原假日夜間人力36人增至98人，但因民眾短時間近1萬通進線詢問，應答速度減慢而讓民眾等候較久情形，今日1922人力已增至213人、最高可達300人，指揮中心也提醒，近日進線量多請民眾耐心等候，如不願等候，亦可利用語音留言，後續將有專人親自回電。

ET快訊
巴西足球隊遇空難　飛機撞地墜毀全罹難
快訊／開心南下參加孫女喜宴　爺爺疑吃奶酪噎死
快訊／買美式中了！　全家開出2張千萬發票
快訊／是你嗎？　全聯開出1張千萬發票
快訊／小7開出2張千萬發票！　買CITY CAFE中獎　
排隊人龍2公里！　最後一天瘋買防疫保單

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曾到部桃陪病或同住　花蓮「一家6人」列居家隔離

竹笙殘留農藥　養心茶樓、兄弟飯店、吉星：已全數下架相關商品

國小「大下課」延長至30分！北市5校寒假後試辦　教育局曝目的

春節往返小琉球可改至鹽埔搭船　必戴口罩、攜帶身分證件

人龍2公里！　桃園中壢民眾大排長龍買防疫保單

防疫再升級！　台中醫療院所全面禁止探病

桃園亮紅燈！1張圖看全台最新確診分佈　部桃2周15人染疫

快訊／台南居檢男「陳屍防疫旅館」！　初步採檢結果出爐

台中居家檢疫台商7次違規外出　市府重罰百萬！不准領防疫補償金

確診者曾赴「大湳市場、全聯八德東勇店」！預計1週完成2階段消毒

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

婦逛賣場「手指督進去」撥弄櫻桃　一次拆3盒！1分鐘翻攪片掀眾怒

嗆警三字經！醉男1分鐘遭側摔3次 妻尖叫阻撓...兒大喊：我要錄影

鄭容和邊踩腳踏車邊開唱「真的好累XD」　粉絲點《Checkmate》..中文詞都記得！

泱泱超敢玩！雲霄飛車全程不尖叫　工作人員一起挑戰...玩到崩潰

慢動作記錄「毛茸茸兔兔」洗臉 先搓手再畫圓臉頰肉軟Q彈起❤

曾到部桃陪病或同住　花蓮「一家6人」列居家隔離

竹笙殘留農藥　養心茶樓、兄弟飯店、吉星：已全數下架相關商品

國小「大下課」延長至30分！北市5校寒假後試辦　教育局曝目的

春節往返小琉球可改至鹽埔搭船　必戴口罩、攜帶身分證件

人龍2公里！　桃園中壢民眾大排長龍買防疫保單

防疫再升級！　台中醫療院所全面禁止探病

桃園亮紅燈！1張圖看全台最新確診分佈　部桃2周15人染疫

快訊／台南居檢男「陳屍防疫旅館」！　初步採檢結果出爐

台中居家檢疫台商7次違規外出　市府重罰百萬！不准領防疫補償金

確診者曾赴「大湳市場、全聯八德東勇店」！預計1週完成2階段消毒

培育智慧科技下一代！自走車大賽245名選手　30日決戰花蓮

搭捷運被嫌擋路　男轉身一掌猛推胸部！女乘客驗傷提告

開幕連五天買一送一　林記海南雞飯1/24進駐微風南山

勇士8敗「場均輸分18.75全聯盟最慘」　柯瑞談先發坦承有未解難題

5G手機萬元有找！三星「豆豆機」2月登場

蔡英文：去年至今共偵獲2000架共機、超過400艘共艦

籃弋丰／履歷都寫不好　何不有座新冰箱？

曾到部桃陪病或同住　花蓮「一家6人」列居家隔離

大阪男收確診文件…驚見「葬儀社廣告」！　他一看噴淚：逼到絕境

4成以上天龍國人還在買40年老屋　3大居住隱憂恐如影隨形

生活熱門新聞

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

下波極冷時間曝　最低溫急探8°C

強烈冷氣團報到時間曝！　「先濕後乾」凍3天探9度

他千字轟「台灣不禁出國」網推爆

連3天夢到同一個女孩　他Google「拔子林車站」嚇到

快訊／案889、890詳細足跡曝光

SARS殉職護理長遺屬揭17年血淚示警

更多熱門

相關新聞

柯文哲：北市不太可能沒有匡列者

柯文哲：北市不太可能沒有匡列者

面對部桃群聚感染擴大，指揮中心24日晚間宣布，要匡列5000人居家隔離；而新北市長侯友宜25日則下令，新北轄區內54家醫院即日起禁止探病，陪病者限一人。台北市長柯文哲認為，防疫不是只有醫院，還有很多層面，北市會以中央發布的情報來決定防疫程度；至於中央匡列的5000人名單，北市目前還沒收到，「但沒有（匡列者），我想是不太可能。」

北市檢疫、隔離人數若破萬　柯：壓力大

北市檢疫、隔離人數若破萬　柯：壓力大

澳批准輝瑞疫苗　預計2月底開打

澳批准輝瑞疫苗　預計2月底開打

雲林鄉親搶搭「防疫神單」末班車

雲林鄉親搶搭「防疫神單」末班車

指揮中心：桃園龍安派出所女警發燒是誤傳

指揮中心：桃園龍安派出所女警發燒是誤傳

關鍵字：

桃園新冠肺炎醫護染疫

讀者迴響

熱門新聞

大蛇丸親姊「低胸解放深溝」結婚了！

快訊／台南居檢男「陳屍飯店房間」

5000人立刻隔離！市民爆氣：新年禮物？

桃園龍安派出所　3隔離＋13自主管理

學測考到一半「老鼠爬上身」！中山女高生跌地尖叫

快訊／《SMTM3》IRON倒在血泊中身亡

女友和17歲弟共浴　他怒提分：不自愛

《玩很大》未播先道歉！

《學校2017》韓女星輕生！得年26歲

「國民女友」送見面禮遭打槍　黃秋生拒收秒回：我不吃！

快訊／搶買「防疫神單」排隊奇景再現！　婦人：好怕買不到

等304天見到楊丞琳！李榮浩：韭菜盒子吃4個

不斷更新／全台各縣市回溯隔離人數一次看！

即／部桃全列警戒！　陳時中：估5000人要居家隔離

獨／鴻海開企業避桃第一槍！　住桃園員工規定在家上班

更多

最夯影音

更多
打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！

打罵有用？愛的教育vs.鐵的紀律 動口or動手？管教孩子大哉問！
薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

薔薔想去泰國「小費往那邊塞！」　擇偶條件「高富帥」：尺寸可商量

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

吳宗憲脫口：佩岑姐姐..Sandy嚇到要他閉嘴　恭喜華晨宇生子：我就是一個典範

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

案889感染源不明！部桃全列警戒 估計5000人強制居家隔離14+7

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

小嫻怕習武爸欺負金剛..「不敢帶回家」　曝將創業「賣檳榔」遭吃豆腐就叫男友擋！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面