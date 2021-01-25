快訊／中央匡列居家隔離5千人　侯友宜接獲通知「30人在新北市」

▲新北市長侯友宜（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／新北報導

部桃醫院內部感染擴大，指揮中心24日晚間宣布，本月6日至19日出院病患及同住者、陪病者及同住者、以及案889就醫時相關接觸者，即日起居家隔離，預估5千人，新北市估計有400至500人會被匡列。新北市政府表示，目前新北市接到通知有30位， 已即刻啟動居家隔離關懷。

新北市政府指出，新北市轄內採檢應變醫院準備專責病房，接收部立桃園醫院病患；防疫旅館已準備好隨時支援，100間防疫旅館供中央調度，也持續擴大量能，提供給桃園轉移準備。另做為居家隔離的集中檢疫所，目前已有200間以上，全數由中央統一調派。

新北市政府表示，協助部立桃園醫院醫護病患及家屬在新北的居家隔離各種關懷事項，包括必要時協助衛生單位疫調等。此外，目前新北54家醫院，除了醫院已完成管控自評以外，亦已派專家到醫院查核，目前18家專責醫院已差不多完成查核。

新北市政府表示，新北轄內醫院全部要求落實分艙分流，日前宣布醫院限制探病一日一人一小時，25日再度宣布，即日起如特殊情形一律不許探病，陪病者以一人為限。

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