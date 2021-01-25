見女婿載小三出摩鐵！悍岳母放大絕抓姦　把她扯下車狂毆…下場曝

▲丈母娘見女婿載小三出摩鐵，氣炸衝上前去暴打小三，事後挨告傷害，遭判拘役10天。（示意圖／達志影像）

記者陳韻如／屏東報導

屏東一名彭姓女子發現女婿開貨車載著小三到摩鐵開房間，於是通知女兒到場抓姦，而當她見到2人正準備離開時，立刻衝上前去阻擋，並且出手狂毆坐在副駕駛座的小三，導致對方全身多處挫傷，因此挨告傷害罪。法官審理後，判彭女拘役10天，但她不服提出上訴，仍遭二審法官駁回。

判決書指出，彭女2019年間發現女婿與一名王姓保險業務員發生婚外情，且同年7月13日時還到摩鐵開房間，氣得她立刻連絡女兒一同抓姦。隔日凌晨2時許，女婿開著3.5噸的貨車駛出摩鐵，彭女立刻與女兒衝上前去蒐證，而情緒激動的彭女更一手拿著手機，另一手對著小三狂毆，導致小三頭部及肩膀挫傷。

對此，彭女女兒以侵害配偶權對王女提告求償，但王女否認姦情，辯稱事發當天，因陪彭女女婿去修理機械，但結束後對方身體不適，她才陪同到摩鐵休息，待身體好轉後，才一同離開摩鐵，但2人並未有任何親密接觸。

不過，王女說法不被法官採信，最終判她須賠償彭女女兒10萬元確定。王女事後對彭女反告傷害，指控彭女當時抓著她肩膀，還用手狂打她頭，甚至抓她胸部，還她受傷。

法官審理時，彭女辯稱，當時她是為了蒐證，但王女出手阻擋，她才將對方手撥開，不慎造成王女受傷，法官最後依傷害罪判她拘役10天。彭女事後不服提出上訴，但仍被二審法官駁回。

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