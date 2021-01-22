桌球教練偷吃學生媽！「舔小菊」大讚好會叫　她羞喊：好癢好敏感

▲桌球教練與學生家長發生婚外情，正宮抓包後崩潰提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／桃園報導

桃園一名已婚桌球教練阿宏（化名）與學生家長小君（化名）發生婚外情，2人經常互傳鹹濕對話，「今天有舔小菊」、「第一次被弄噴水」等，被正宮抓包後，氣炸對2人提告。法官審理後，判2人須賠償正宮50萬元。

正宮指控，她2020年5月20日發現阿宏與小君互相傳送的曖昧對話，甚至提及性行為的過程等，且2人於同年4月23日至5月20日期間，手機通話次數頻繁，並非只是普通朋友間的正常社交關懷，讓她崩潰對2人提告求償。

對此，2人皆表示，正宮未經過阿宏同意取得對話截圖，是違法取得的證據，並不具有證據能力。再者，阿宏是小君小孩的桌球教練，2人皆以手機聯繫桌球訓練相關事宜，且阿宏平常晚上有飲酒放鬆心情的習慣，並在酒後用手機跟小君聯絡、傳送挑逗文字，而小君因失眠，也知道阿宏已婚，但基於好玩得心態，才順著阿宏話語回應，2人並沒有做出逾越分際的行為，請求法官駁回正宮之訴。

不過，法官審理時勘驗對話截圖，其中阿宏提及，「妹妹昨天舒服嗎」、「我喜歡被妳躺在我胸部上還有懷裡」、「時間過得好快嘛！都被妹妹用完時間了嘛」、「妹妹都放到深處一直動呢！好色的妹妹」、「趴著也感覺很深呢」、「今天有舔小菊呢」，甚至還誇讚小君，「好會叫」、「好會噴水」，而小君也回應「太敏感了」、「第一次被弄噴水」、「手手好會摸」、「小菊說好害羞呢」等。

法官認為，2人辯稱僅為桌球教練與學生家長的關係，竟會在凌晨時分互傳與桌球訓練毫無相干的訊息，且對話極其鹹濕，明顯不是一時起鬨的戲謔言語，因此認定2人姦情，判2人須賠償正宮50萬元。全案可上訴。

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