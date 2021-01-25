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5千人隔離！戶外門診貨櫃屋曝光　施景中：醫護準備共赴國難

記者黃翊婷／綜合報導

部桃群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心24日晚間臨時召開記者會，指揮官陳時中宣布有超過5000人需要居家隔離。台大名醫施景中25日凌晨在臉書PO文表示，「我桃園的弟兄們是有心理準備，準備共赴國難了」，其中某一家醫學中心緊急購入大型貨櫃屋，準備當成戶外門診使用，確實做到分艙分流，「我們兄弟說，『現在不動起來，以後會後悔啊』。」

桃園某醫院購入大型貨櫃屋。（圖／翻攝自Facebook／施景中）

▲桃園某醫學中心購入大型貨櫃屋。（圖／翻攝自Facebook／施景中）

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由於案889與案890的感染源尚未找到，陳時中24日在記者會上宣布，針對回溯1月6日至19日醫院感染事件的範圍，開始擴大匡列，包含出院病患及同住者、陪病者及同住者、案889就醫時相關接觸者，符合以下3種身分的民眾，即日起開始居家隔離。

然而，消息傳開後掀起社會各界正反意見討論。對此，台大名醫施景中25日在臉書PO文表示，指揮中心宣布擴大居家隔離的措施，他不知道是否有人會見獵心喜，但桃園的醫護人員們都有心理準備，準備共赴國難；他解釋，所謂的「部桃專案」是將可能的感染接觸者看病做分流，避免不必要的接觸，如果民眾不確定自己是否在納入條件中，可以掃描QR code（下圖），會有專門的急診醫師協助諮詢。

部桃專案。（圖／翻攝自Facebook／衛福部）

▲民眾對部桃專案有疑慮，可以掃描QR code進行諮詢。（圖／翻攝自Facebook／衛福部，下同）

施景中也提到，有一家醫學中心已經緊急購入大型貨櫃屋，準備當成戶外門診使用，確實做到分艙分流，大家都已經準備好了，「如果你還是覺得指揮中心抗疫沒有邏輯，那來一趟桃園吧，一定會讓你瞠目結舌。我們兄弟說，『現在不動起來，以後會後悔啊』，他們真的準備好了。」

網友們也紛紛留言力挺醫護人員，「桃園加油！台灣加油！所有醫護人員都辛苦了」、「第一線的各位辛苦了，加油」、「謝謝全體醫護，向全體醫護致敬」、「感謝第一線的醫護人員，辛苦你們了」。

▼符合以下3項條件的民眾，自24日起全數列入居家隔離。

部桃專案。（圖／翻攝自Facebook／衛福部）

指揮中心晚上的記者會，宣佈了擴大居家隔離的措施，預估會有5000人遭到居家隔離或進一步的措施。 我不知道是否會有人見獵心喜， 但我桃園的弟兄們卻是有心理準備、準備共赴國難了。 指揮中心有所謂"部桃專案"...

Jin-Chung Shih 發佈於 2021年1月24日 星期日
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