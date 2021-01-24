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江啟臣：遺憾邱淑媞發言遭出征　執政黨應有容納建言的雅量

▲▼江啟臣赴台南宣傳反萊豬公投，原訂邱淑媞也要出席力挺但臨時缺席。（圖／翻攝自國民黨臉書直播）

▲江啟臣赴台南宣傳反萊豬公投，原訂邱淑媞也要出席力挺但臨時缺席。（圖／翻攝自國民黨臉書直播）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣24日赴台南宣傳反萊豬公投連署，而近日砲轟指揮中心防疫欠缺邏輯的台北市衛生局前局長邱淑媞原訂也要出席力挺，但臨時缺席。對此，江啟臣受訪時表示，相信邱署長的發言是基於希望讓防疫工作做更好，認為執政黨應該要有雅量容納不同的建言，讓防疫不是一言堂。

部立桃園醫醫院院內群聚感染擴大，SARS期間「和平封院」決策人之一的台北市衛生局前局長邱淑媞日前在臉書發文痛斥指揮中心防疫欠缺邏輯，「只剩吹捧的馬屁精、大內宣」，遭網友圍剿後，昨在臉書發文反擊「網軍出征，鐵蹄撻伐，謊言甩鍋、暴民政治，能保護醫護人員與他們的家屬嗎？無言。」

針對邱淑媞言論惹議，江啟臣表示，相信邱署長在公衛方面是有專業跟經驗的人，而她的發言也是基於希望讓防疫工作做更好，「執政黨應該要有這樣的雅量，容納不同的建言，讓防疫不是一言堂。」

江啟臣表示，指揮中心要做最後決定跟責任，但當社會上有不同意見看法時，執政黨要有一定的雅量採納不同的建言，找出最好的防疫方法，才是我們的目標。

江啟臣強調，世界各國對台灣的防疫豎起大拇指，是因為我們吸取經驗，讓防疫在一次次挑戰中都能突圍，「很遺憾邱署長的發言遭到攻擊、出征，希望台灣社會是民主多元的社會，即便是在防疫議題上大家有不同想法、意見，作為執政政府都應該有雅量採納不同建議」，他強調，只要是對防疫有幫助的建議，政府都應該正面思考，甚至找這些人來討論，目標只有一個就是讓台灣防疫可以做好。

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