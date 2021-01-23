增2例境外移入「自英、美入境」都持陰性報告期滿採檢確診

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(23)日公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，分別自英國及美國入境；其中美國入境為美籍20多歲女學生，1月1日入境台灣，但持有的卻是12月24日的陰性報告，間隔超過三天，指揮中心回應，12月底美國放假，扣除假日以工作日計算是合乎規定。

指揮中心表示，案883為英國籍10多歲男性，去(2020)年12月28日曾於當地確診，並自我隔離10天，今(2021)年1月20日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀。個案今年1月21日接受「英國專案」採檢，於今日確診；同班機接觸者調查匡列中。

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案884為美國籍20多歲女性學生，去年12月31日搭機來臺進行語言文化交流，並於今年1月1日入境臺灣，持有12月24日採檢陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案居家檢疫期滿後，於1月20日進行自費採檢，並於今日確診。已掌握個案接觸者共9人，其中同行友人2人，列居家隔離；其餘7人皆有適當防護，列自主健康管理。

針對案884持有陰性證明，發報告時間距離登機超過三天以上，發言人莊人祥說明，檢驗證明比對的是登機日與發報告日，然而12月底美國有放假，扣除假日算工作日，看起來合乎規定。

指揮中心統計，截至目前國內累計884例確診，分別為776例境外移入，69例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、783人解除隔離、94人住院隔離中。