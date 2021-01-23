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搶救大潭藻礁拼公投　老中青三代主播現身號召連署35萬份

▲▼韓佩穎,蔡依臻,秦綾謙,張齡予出席《搶救粉紅藻礁》活動。（圖／記者張一中攝）

▲韓佩穎、蔡依臻、秦綾謙、張齡予出席「搶救粉紅藻礁」活動。（圖／記者張一中攝）

記者陳家祥／台北報導

為了搶救7600年的稀有生態「粉紅大潭藻礁」，老中青三代共25位知名主播齊聚大安森林公園，和上百名小小孩合體，號召民眾出來力挺公投連署。史上首例電視主播大集合，讓冷僻的環保公投議題，成為注目的焦點。

位於大潭海岸的藻礁，在齊柏林《看見台灣》的鏡頭下，呈現鮮豔的粉紅色，這個全球獨一無二的稀有景觀，是大自然7600年才形成的曠世鉅作。由於藻類造礁過程緩慢，平均10年才長高1公分，比起年增1公分的珊瑚礁，更顯珍貴。

▲▼《搶救粉紅藻礁》活動。（圖／記者張一中攝）

▲前東森新聞雲副董馬詠睿出席「搶救粉紅藻礁」活動。（圖／記者張一中攝）

共同出席站台的前東森新聞雲副董馬詠睿，對現場媒體喊話，希望藉由你們的筆跟鏡頭，一起來守護家園、讓連署進行得更順利，「這是我們的最後一刻，我們一定要好好守護美麗的家園」。

馬詠睿表示，這次會站出來聲援藻礁的事情，是因為世界上有太多大自然被人為破壞，希望大家要一塊守護藻礁留給下一代。

大潭藻礁被全球最知名的海洋保育團體「藍色任務」，評定為東亞地區首個「希望熱點」，同時也是一級保育類柴山多杯孔珊瑚棲息地，及50隻台灣白海豚的覓食區，更發現了19種前所未見的新生物。

此次環保團體聯合發起號召公投的行動，主要是針對中油第三天然氣接收站興建計畫，大大影響藻礁生態，目前全台有76個環保團體主動出面串聯，發動公投連署的計畫，盼藉此喚醒國人對於環境保育的關注。

▲▼秦綾謙,李富城出席《搶救粉紅藻礁》活動。（圖／記者張一中攝）

▲前氣象主播李富城。（圖／記者張一中攝）

由於公投要成案，必需在3月16日前蒐集完35萬份連署書，才能突破門檻；但從12月開始到現在，只收到約4萬份，離連署成案的目標還有段距離。這次在前東森主播鄭怡華的號召下，老中青三代主播齊聚，期待可以讓環保議題得以被重視。

在今天的宣傳活動上，現場也特別用「仿連線」方式進行，不少退役主播透過的溫暖聲調，希望讓民眾能馬上抓住公投連署重點。

另外，全台最大環保團體「荒野保護協會」也出動上百名小小兒童團員，拿著「珍愛島礁」的大旗和訴求書、高喊「救救藻礁」，兵分多路到會場，希望打動路過的民眾，一起加入保護藻礁的行列。

▲搶救大潭藻礁行動聯盟不斷訴求藻礁的珍貴性。（圖／記者楊熾興攝）

▲搶救大潭藻礁行動不斷呼籲藻礁珍貴性。（圖／記者楊熾興攝）

▲▼搶救大潭藻礁行動聯盟,潘忠政。（圖／記者許展溢攝）

▲搶救大潭藻礁行動。（圖／記者許展溢攝）

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