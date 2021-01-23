親友爆「寒舍蔡伯府」天天喝高粱走鐘　48歲猝逝！澆愁原因曝光

▲蔡伯府曾是父親蔡辰洋極力栽培、最疼的兒子。（圖／CTWANT提供）

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寒舍集團創辦人蔡辰洋長子、董事蔡伯府，昨（22日）晚在台北喜來登酒店參加宴會時，突感身體不適，緊急送醫仍宣告不治，年僅48歲。1名父執輩親友表示，「小牛」（蔡伯府外號）驟逝前，因歷經父親蔡辰洋過世、妻子疑外遇、挨告恐嚇等打擊，加上外界等著看他「能否接班」，種種壓力導致近年來他常藉喝高濃度的高梁酒澆愁，行為上開始「走鐘」，讓人感嘆富家子弟的遭遇，其實不如外界想像美好。

本刊調查，蔡伯府20年前自美留學歸國後，在父親極力栽培下，曾於中信、日盛證券等工作過，還一度出任喜來登飯店執行長，之後與該飯店員工黃女結婚，上演真實版「情定大飯店」劇情，一度轟動外界。未料2016年間先是最疼他的父親過世，之後又碰上妻子疑外遇等事，讓蔡伯府還為此和妻舅槓上，挨告恐嚇遭判拘役40天。

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2018年間，蔡伯府在北市仁愛路的住處有鄰居報案，指其屋內傳出至少5次的女子狂喊「救命啊！」淒厲叫聲，轄區警方查看，蔡來開門後卻連連搖手表示「沒事」，強調只是和女性友人講話時比較激動。警方事後回憶，指因現場女性也認為沒有報案必要，因此登記資料後即離去。

▲曾有鄰居報案，指蔡伯府住處有女子淒厲呼喊聲。

不過，蔡伯府1名父執輩親友卻向本刊爆料，指屋內女子為其新女友，而曾同住的元配也已離婚搬走，這位新女友也是集團員工，「但小牛離婚至今獨居，常換女友帶不同人回家，你要問我這次是誰，還真搞不清。」

親友不勝唏噓說，他所以會和女性友人在屋內發生爭吵，還大聲到引來鄰居報警，和「酒精」脫不了關係，這件事，不僅家族很多人知道，連企業界也不少人耳聞，「得從他爸爸蔡辰洋2年多前突然過世說起，身為長子的他，面對能否接班的種種壓力，被壓到喘不過氣，回到家只好找事情宣洩，酒愈喝愈多下，讓人懷疑他是否已成癮？」

「他喜歡喝高粱，藉由這類烈酒的麻醉，蔡伯府才能暫時忘卻來自各方的壓力」該親友甚至頻頻以「走鐘」來形容。本刊曾於2018年9月間，在蔡伯府住處門口遇到本人，但他僅頻頻說「不好意思」不願回答，強調：「這是我的私事」便上樓回家。

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