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館長竟是富二代！父輩切割、媽媽舞廳上班養家　徒弟籌3千萬圓夢

陳之漢跨足電商領域後，每天會與高階主管開會討論商品狀況與顧客反應。

▲陳之漢跨足電商領域後，每天會與高階主管開會討論商品狀況與顧客反應。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

Facebook粉專有129萬人按讚，YouTube頻道也有103萬名訂閱者，這幾年隨著網路聲量愈來愈高，陳之漢的事業版圖也急速擴增，健身房目前全台6家店，愈開愈大間，台中館達2千坪。2019年成立電商公司，他自己當最佳代言人，直播是最好的廣告方式。

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例如這天戴新電競耳機開講，一句「賣它就要戴它！」引起館粉們歪樓，問他之後要上架的保險套，他沒在害臊，「我都戴在GG上，都撐破了。」練瘋話非主軸，陳之漢的直播吸粉是因從總統到總機，他誰都砲，三字經、五字經，罵愈難聽，粉絲愈high，留言、斗內快到來不及看，中間參雜著「買起來」的短句。

陳之漢辦公室布置了2間攝影棚，其中一間專門用來直播介紹電商商品。

什麼都賣、什麼都不奇怪，陳之漢說：「我們多方經營，台灣可OEM（代工生產）的東西都全找了。」服飾、乳清、手錶、保險套通通印上品牌名NOTORIOUS，取名惡名昭彰是要符合眾人期待，「大家都這樣認為啊！覺得我是黑道，那就乾脆這樣。」面對27到35歲那段「黑」歷史，他一向坦然。

陳之漢本身就是品牌最佳代言人，拍攝的宣傳照相當有型。（NH211鏤空機械錶金特價2萬6,800元／只，品牌骷髏MA-1飛行外套售價1,980元／件）（陳之漢提供）

在他眼中，混過不光彩，卻非一無所得，甚至可說是口才與找金主的訓練班。「黑道就是去說服人家買你的東西，說服老大投資你，像是找到工程缺金主、有錢但沒砂石車，黑道喜歡扮演『牽猴仔』的角色，其實就會學到一些業務、銷售技巧。」但黑社會做生意可不能像他在直播上搞笑，「甲阮可憐一下好嘸？人客啊，可憐一下賣火柴的小男孩。」真實世界，強韌才能有活路。

採用耐磨損、抗斷裂材質的休閒後背包，還具防潑水功能。（1,980元／個）

陳之漢是有錢人家的孩子，但是細姨仔囝，被父系親族完全切割，靠著媽媽在舞廳上班，養大他和姊姊。「我不是從基層，是從垃圾堆出來的！ 從小被欺負到大。」童年顛沛流離，最後定居蘆洲。國中上課上到一半，幾百個人對峙，「老師他媽的都躲起來，警察也不會來。」小時候他只有當沙包的份，「每次都全身傷，被人家打爆啊！」打來打去大家撂人，有哥哥的叫哥哥，有父母的叫父母，「沒背景，出去就是要靠自己，要跟誰哭？哭爸喔！」

陳之漢從泰國請來的天神澤度金，會保佑正當做事、不當小人的人，除了希望事業順遂，陳之漢也提醒自己要正氣、行善。

他15歲就到工地當童工，油漆、板模，哪有缺就到哪。當兵進海軍陸戰隊，為了薪水簽志願役，被長官惡整；退伍後當送貨員被老鳥陷害，「社會這麼不公平跟現實，走到哪裡都被弄，乾脆就去一個他媽的最逞凶鬥狠的地方！」當年有多不平，語氣就有多憤慨。

但真的踏上江湖路，他卻發現自己不夠狠，搞到自己悽慘落魄。不賣槍、不賣藥、不詐騙，「我信佛，怕生孩子沒屁眼、父母不能善終。」沒賺到錢，還負債200萬元，「我就狠不下心。做球板組頭，錢收不回來要去跳樓的，就是我。」朋友簽賭落跑，債轉嫁到他頭上，跟老大借錢還被放高利貸，讓他心灰意冷決定脫離。

陳之漢（左3）當兵時是海軍陸戰隊，因為生活較辛苦，簽下志願役。（陳之漢提供）

借錢開了家串燒店，大隻佬窩在小廚房，邊洗碗邊落淚，懊悔自己走錯路，35歲一事無成。在那段看到誰就想打誰的低潮期，幸好認識了一群平日在夜市擺攤的「徒弟」，「他們是角頭掛，有自己的勢力。都對我很好、很尊重我。」每天凌晨工作結束，陳之漢帶著徒弟健身、打拳。下課後，一夥人再轉場麵攤吃宵夜、聊心事，「蹲在路邊，跟他們說我遠大的抱負，說我20年來都想開健身房。」想像那畫面似乎有點悲涼，卻是他從魯蛇翻身的轉捩點。

陳之漢國中時不算壯碩，家貧加上沒有父親，常被欺負霸凌。（陳之漢提供）

「我國中是籃球隊，為了變壯開始健身，會去書局買很貴的國外雜誌、DVD，看不懂英文就看動作。」也是因為小時候被欺負怕了，得讓自己變強，後來還找老師學格鬥、角力，參加比賽得獎。「跟老大也是希望找到人投資我。」很多大哥看他能打，把他留在身邊，對他的夢想卻嗤之以鼻、敷衍了事。

「沒想到最後是徒弟幫忙找金主，籌了3千萬元。」陳之漢有些感慨。經過一年籌備，2014年，成吉思汗健身館第一家店開幕。24小時營業，開在不算鬧區的蘆洲，沒有競爭者，很快就做出成績。


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