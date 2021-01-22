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麻豆傳媒「女優薪水」曝！一部抵你半年薪　瑪莎拉蒂、水鬼誘下海

▲▼【陸資登台拍A片1】政府無視本土AV網路氾濫　陸資趁隙也來參一腳。（圖／鏡週刊提供）

▲具陸資色彩的私密成人平台「麻豆傳媒」，悄悄地在台落地生根。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

近2年，台灣本土AV產業在法律定位不明下「異軍突起」，於華人圈引起廣大討論，除了台灣本土知名私密成人平台「SWAG」外，其實另有一家具陸資色彩的私密成人平台「麻豆傳媒」，悄悄地在台落地生根，總公司設在大陸河南的「麻豆傳媒」，不但在台成立分公司，還私下大量招募台灣年輕男女拍攝成人影片供人付費下載，廣受中港台華人圈好色客歡迎。政府2年來對網路色情的漠視，意外造成另類「台灣汁光」爆紅的結果，恐淪國際笑話。

國人熟知的私密成人平台「SWAG」與另一家「麻豆傳媒」，號稱是華人圈的AV兩大天團，它們崛起時間雖只有短短2年，但已在華人圈掀起廣泛討論。2家平台皆標榜影片畫質精美、男女優姿色絕佳，吸引不少宅宅付費下載、甚至還「斗內」高額金錢給片中女優。

「SWAG」是台灣本土AV品牌，從一開始的直播平台，一路轉型至仲介直播主與粉絲私下互動，還可以針對個人客製化服務，量身打造專屬個人的情色影片，讓宅宅一償當夢幻男優的情色欲望而打出名號。

「麻豆傳媒」在名義上雖是大陸河南註冊公司，但去年發現台灣法律漏洞，加上看準AV市場商機龐大，於是跨海來台設立分公司，結合AV經紀，開始大舉招募包括酒店妹、傳播妹等人加入AV產業。儘管男女演員都是台灣人，但片中用詞卻刻意採用大陸腔調，讓人誤以為這些成人影片來自對岸，藉此躲避台灣相關單位的查緝。

這2個成人平台最大特色，就是可以付費「斗內」個人喜歡的女優，進行私下粉絲見面，不過費用不斐，但由於能滿足粉絲心理，因此大受歡迎。

比較「麻豆傳媒」和「SWAG」的最大差別，應該是2個平台在選擇演員和劇本設計方面有明顯不同。「麻豆傳媒」由於是陸資企業，影片女主角多數採用內地女性，言詞、動作會較為強勢，拍攝劇本內容則以家庭、社會關係類作品為主；「SWAG」的女主角則鎖定台灣女性，主打嗲聲嗲氣的甜萌路線，拍攝劇本也傾向以幻想類為主。

有網友也分析，真正讓「SWAG」打出名氣的影片，就是前年底的聖誕女麋鹿系列，無論是影片的整體質量、演員及場地布置，都屬於大師級水平，影片推出聲量直衝天際；而「麻豆傳媒」由於連演員笑場片段也常被剪輯出來，且台詞設計明顯幼稚、不合常理，有些女演員臉部表情僵硬，影片內容明顯較為低落，但不管如何，2家平台還是都各自擁有廣大的支持者。

▲▼【陸資登台拍A片1】政府無視本土AV網路氾濫　陸資趁隙也來參一腳。（圖／鏡週刊提供）

▲儘管AV女優酬勞驚人，但其實把持AV產業的人士，背景恐怕是相當複雜。

本刊調查，近2年台灣本土AV產業崛起，吸引許多年輕女子不畏曝光相繼「捐軀」的主要原因，就是因為拍攝影片的酬勞相當驚人。據中部一家AV經紀公司開出的價碼，完成後的AV作品，以影片剪輯後的時間計算個人酬勞，一般影片時間長度約在10分鐘到30分鐘間，女優就可獲得10萬到20萬元報酬。

若女優影片下載率高，未來每支影片還可喊價30萬到40萬元間，單支影片拍攝時間則只要約一個工作天就可結束。

儘管酬勞驚人，但其實把持這類產業的人士，背景恐怕是相當複雜！據曾參觀過這家AV經紀公司的女子表示，當時她出於好奇想了解台灣AV產業生態，因此打電話詢問拍片細節，一開始對方派出「瑪莎拉蒂」接送她，讓她頗有當明星的飄然之感。但見到負責人後，雖然對方手戴勞力士「水鬼」名錶，穿著一身派頭，不過明顯一看就是「兄弟人」，也因此最後還是決定打退堂鼓以保安全。

但也有AV經紀公司人員私下透露，許多女優雖對拍肉片酬勞相當動心，討論後也簽約同意加入演員行列，但事後落跑者比例至少8成，業者擔心被冠上「逼良為娼」的惡名，事後不敢對違約者強逼履行合約，其實這行也沒想像中的好做。

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