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「歧視無法解決問題」　陳菊替醫護打氣：桃園的事就是台灣的事

▲陳菊臉書發文挺桃園。（圖／翻攝自Facebook／陳菊(花媽)）

▲陳菊臉書發文挺桃園。（圖／翻攝自Facebook／陳菊(花媽)）

記者蘇晏男／台北報導

衛福部立桃園醫院爆發群聚感染，引發國人憂心，有部分縣市政府已祭出「避桃禁令」。對此，監察院長陳菊21日在臉書強調，「桃園的事就是台灣的事，我們是防疫共同體」。

陳菊表示，近日桃園爆發本土確診案例，社會上因此出現許多恐慌、歧視的聲音；然而，出入境第一線的桃園不該被孤立，承擔風險謹守工作崗位的醫護人員更不該被排擠、攻訐。她喊話，恐慌與歧視無法解決問題，互信和團結才能共渡難關。

陳菊認為，保護自己就是守護台灣，也是給醫護人員最實在的加油打氣，「防疫人員不應被孤立，讓我們為桃園、為第一線防疫人員打氣！請大家一起照顧好自已，保護家人健康」。

文末，陳菊再次重申防疫守則，一、維持肥皂勤洗手；二、保持社交距離；三、到人潮擁擠或密閉場所請務必載口罩；四、八大類場所載口罩；五、打噴嚏時摀口鼻。

貼文發布後，桃園市長鄭文燦留言回應，謝謝陳菊加油打氣，桃園不會因此畏懼，而是會全力拚防疫，謝謝所有一起拚防疫的台灣人；桃園市政府資訊科技局長余宛如也表示，謝謝陳菊為醫護人員、為桃園加油打氣，「我們會繼續拚防疫，護台灣」。

▼鄭文燦留言表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／陳菊(花媽)）

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