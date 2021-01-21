不是富二代！富王鴨肉小老闆背景曝　律師：會用原店名東山再起

記者陳凱力／綜合報導

富王鴨肉店小老闆日前因為嗆女外送員，引發眾多網友不滿，掀起一波「毛長齊之亂」，後來該店也在休業後「頂讓」出去，稍早房仲也向《ETtoday新聞雲》證實，原址已被同街的早餐店下訂承租。其實，日前小老闆就曾對外表示，會另外找地點「另起爐灶」，他的委任律師李明諭也證實，小老闆第一次找上他，就明確表示，要用「富王鴨肉」的本名東山再起，不會改名，此舉，也讓他肯定小老闆，認為他是下定決心要改過。

▲富王鴨肉舊址已貼出頂讓貼紙。（圖／記者李忠憲攝）



台中北屯「富王鴨肉店」王姓店長，因嗆外送員「毛長齊再出來講話」，引起網友撻伐，還被網友「加碼起底」頂樓加蓋、騎樓違建，最後鴨肉店在休業後，終於走上熄燈之路；今天房仲業者也證實，原「富王鴨肉」店面，已被同街的早餐店業者承租。

「富王鴨肉」王姓店長的委任律師李明諭也證實，小老闆的確已結束舊址經營，準備另外找尋地點東山再起。早期有傳聞，王姓店長是「富二代」，從父母手中接下「富王鴨肉」，沒想到卻年輕氣盛，與外送員爆發口角，才會瞬間惹眾怒。

李律師說，王姓店長根本不是什麼富二代，他生長在單親家庭，16、7歲開始打工負擔家計，與媽媽、妹妹三人相依為命，偏偏媽媽身體不好，無法長久工作，妹妹還小，也無法賺錢，王姓店長靠著打工，成為三人的經濟支柱。

▲李明諭律師（右）說，富王小老闆是白手起家，並非傳聞的富二代。（圖／記者張榮恩攝）



因為成長經歷，王姓店長做過許多不同的工作，同時也學到煮鴨肉的技藝，幾年前和朋友合資開了這家「富王鴨肉」，他是白手起家的小老闆，根本不是什麼富二代。

李明諭律師說，「毛長齊事件」後，王姓店長透過友人打聽找上他，第一時間就向他表明，不會改名偷偷再開店，會光明正大用「富王鴨肉」的原名東山再起，也因此，他才相信這個年輕人真的有心要改過自新，也真的有勇氣想去承擔。李明諭說，26歲的王姓店長人生歷練不夠多，年輕氣盛，但是不經一事不長一智，經過這一次的事件，也深刻反省，收斂脾氣。

▲小老闆一開始就向律師表示，會光明正大用富王鴨肉東山再起，不會用改名來欺瞞消費者。（圖／記者李忠憲攝）

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