陸外交部祝賀拜登就任：「善良的天使」能夠戰勝邪惡力量！

▲大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸外交部發言人華春瑩21日在例行記者會上祝賀拜登（Joe Biden）正式就任美國總統，她並表示，川普政府過去幾年在中美關係中埋了太多的雷，需要排除，「相信在雙方的共同努力下，中美關係中『善良的天使』能夠戰勝『邪惡的力量』。」

華春瑩指出，中方對拜登宣誓就職表示祝賀，過去一段時間特別不容易，經過那些非常困難和不平凡的時光之後，中美兩國人民都值得擁有一個更加美好的未來，「我們也希望拜登總統在國家治理當中能夠取得成功。」

▼拜登手按聖經宣誓就職。（圖／路透）



華春瑩提到，她注意到拜登在就職演說當中多次強調「團結」這個詞，這也恰恰是當前中美關係所需要的，因為過去4年來，美國的少數反華政客出於一己私利，撒了太多的謊，煽動了太多的仇恨和分裂，中美國人民都深受其害，「中美兩國以及國際社會的很多有識之士都期待著中美關係能夠早日重回正軌，為攜手解決當今世界面臨的重大、緊迫的挑戰作出應有的貢獻。」

華春瑩表示，中美兩國由於社會制度、發展階段和歷史文化不同，存在一些分歧，這很正常，但是中方注意到，拜登在就職演說中說，民主是應該允許不同，而且分歧不應該導致分裂，「我想這也應該體現在國際關係當中，不同社會制度、文化背景和意識形態的國家，應當可以也完全能夠和諧共存，對話合作，共同為實現這個世界的和平與穩定、發展作出努力。」

華春瑩指出，拜登提到美國有太多需要治癒，太多需要恢復，她想對於中美關係也是如此，「過去幾年中，川普政府，特別是蓬佩奧在中美關係當中埋了太多的雷，需要排除；燒了太多的橋，需要重建；毀了太多的路，需要修復。」

華春瑩提到，中美雙方都需要拿出勇氣，展現智慧，彼此傾聽、正視和相互尊重，「我想這是中美兩個大國應有的擔當，也是國際社會的期待。」

華春瑩強調，只要下定決心，一切都有可能，「我相信在雙方的共同努力下，中美關係中善良的天使能夠戰勝邪惡的力量。」

▼川普一早即離開白宮，未參加就職典禮。（圖／路透）

