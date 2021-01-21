國內首見！部桃染疫5人驗出「L452R變異病毒」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

部立桃園醫院爆發院內感染事件，9天內出現10例確診，從醫護擴大至同住家人、院內看護染疫，指揮中心指揮官陳時中日前透露感染病毒為目前強勢病毒D614G。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（21）日進一步說明，這株變異病毒株同時帶有D614G、L452R的變異，目前包含境外移入案812與4名醫護共5人皆感染此病毒，為國內首見。初步觀察致病力、傳播力可能提升，但相關證據還不足。

羅一鈞提到在上次有驗到D614突變，確實從武漢演化普遍流行歐美現在主流的病毒株，1/17加州北部衛生單位跟加州北部的北加大，他們共同發表的在加州當地有驗到可能新的變異株帶有突變，這次部桃的檢驗當中也有發現，當時沒對到加州1/17後來19就有，從外電比較報導來看，沒被世界衛生組織認定是新的變異株，過去一星期看到很多國家驗到病毒帶有突變，但目前沒有足夠證據，會持續注意傳播過的致病力上有沒有方向改變。

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加州發表L452R其他國家也有零星發現過，加州現階段比較需要關注流行上升新的病毒株這一個變種病毒。

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