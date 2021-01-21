500萬劑疫苗採購延遲　朱立倫：就算全世界最貴也先搶一批供醫護施打





▲衛生福利部桃園醫院20日清空院內，第二批病患搭乘小巴離開。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

針對台灣500萬劑疫苗採購生變，前新北市長朱立倫21日上午於臉書發文表示，「現在政府就算用全世界最貴的價格，也該先搶買一批疫苗給醫護人員施打」。

中央流行疫情指揮中心原宣布已分別從COVAX、AZ與另一家未公布廠商洽購近2000萬劑疫苗，其中未公布廠商估計購買500萬劑即將簽約，但陳時中昨日坦言，「不知道是因為生產線上有進度上的問題，談判目前延遲」。

指揮中心12月30日公布洽購新冠疫苗總計近2,000萬劑，包含COVAX平台約476萬劑、AstraZeneca疫苗1,000萬劑及另一家洽談中，預期最早可能供貨時程為110年3月。

洽談中業者未公布名稱，陳時中曾解釋，台灣面臨很多外部政治力量打壓，一旦公布，廠商明天可能就會遭到另外的打壓，影響到疫苗供應，並於於1月初表示，該廠商已經進入簽約最後階段，估計這兩天就會完成簽約。

不過，陳時中昨天被問及此事坦言，「不知道是因為生產線上有進度上的問題，談判目前延遲」。

▲衛生福利部桃園醫院20日撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）