　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」　母嚇傻：肉都白了

▲▼嬰兒,洗澡,泡澡,燙傷,熱水,兒童,虐童。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲10月大男嬰掉進開水鍋裡活活被「煮」了十分鐘！（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

嬰兒在成長期對外界事物都會產生好奇心，因此對他們的照顧必須多花點心思，以免發生危險。大陸近日就傳出一名剛滿10個月的男嬰，在媽媽不注意時，爬上家中陽台，結果不小心掉進滾水鍋裡，等媽媽發現時，他已經被「煮」超過10分鐘，全身已經「變白了」。

根據《騰訊新聞》報導，大陸山西一名10月大男嬰趁媽媽不注意時，沿著自家窗台玩耍，結果一不小心掉進一旁和窗台齊高的滾水鍋裡面，10幾分鐘後，媽媽才聽見孩子撕心裂肺的聲音，急忙跑去查看，發現孩子在滾水鍋裡面，全身幾乎已經被燙白，男嬰媽媽難過的表示，「真的挺嚴重的，我進去抱起他的時候，身上已經白了。」

▲10月大男嬰被滾水煮10幾分鐘後，才被母親發現。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲男嬰全身約有50%的面積都被燙傷。（圖／翻攝自騰訊視頻）

在鄰居的幫助下，男嬰在第一時間被送往當地醫院進行治療，但因燒傷程度嚴重，後來便轉至山西燒傷救治中心進行治療。主治醫師郭智輝表示男嬰的狀況不佳，「全身燒燙傷面積大概佔了百分之50，以2度和3度為主，主要為四肢跟臀部。」所幸經過救治後，男嬰已脫離生命危險，並接受第一次手術，但後續還需做2至3次的手術，才可能得以康復。

▲10月大男嬰被滾水煮10幾分鐘後，才被母親發現。（圖／翻攝自騰訊視頻）

▲男嬰母親自責不已。（圖／翻攝自騰訊視頻）

男嬰的姑姑提到，弟弟有點癡呆，弟媳還是低智商，家裡的3姊妹也盡力幫忙，會湊齊全部的錢給孩子治療，最近做完第一次手術，但後期的費用有點負擔不起，希望有好心人可以幫助孩子。男嬰媽媽則痛哭表示，希望能有好心人士可以幫忙，「孩子是無辜的，求求大家」。

不少網友看到文章後紛紛留言表示，「什麼母親，太失職了」、「孩子才10個月而已…」、「才10個月大你都放心孩子一個人在那」、「10分鐘阿，這媽媽到底幹什麼去了」、「這媽怎麼當的？」、「不幸的是有這樣的母親，這孩子以後怎麼過」。

ET快訊
部桃風險第一階段還沒過　陳時中曝「關鍵時間點」：絕不可鬆懈
才拜託支援防疫旅館！澎湖卻祭「禁台令」　鄭文燦幕僚怒：落井下
摩斯員工、輔導老師採檢結果出爐　部桃員工319人居家隔離
縣市連發「避桃禁令」　陳時中感慨：台灣就那麼大，大家是一體的
唐吉訶德擠爆　陳時中擔憂說重話了
染疫護理師「丈夫足跡」有誤？　陳時中解答「消失的3小時」
桃園醫院群聚接觸者396人　只剩下15人等結果
快訊／好消息！　部桃今無新增確診案例
LIVE／案864消失3小時成謎　陳時中最新說明
扛起全台1/8！部桃收治確診數曝光　300醫護隔離

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

上海也失守了！　蛋黃區爆3例...同社區居民遷賓館集中隔離

川普離開白宮　胡錫進：美國摔得最狠總統之一

港律政司「審前換將」　David Perry卸黎智英案主控工作

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」　母嚇傻：肉都白了

武漢市長周先旺任湖北省政協黨組成員　曾稱「願革職以謝天下」

花946元爽中4730萬　成都保全直接離職：小夥伴們，拜拜

上海兩家醫院發現可疑病例　相關門診暫停診

福州再推21項惠台　台青住滿90天補助2.1萬元

長三角在地過年福利大比拼　紅包最多4300元...寧波抽汽車

北京大興2例本土確診　驗出英國變種病毒

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

唐吉訶德百人「苦等5小時」進場　1樓卡半小時！民眾走逃生門離開

VaVa diss毒舌老師「你在教我做事嗎」　現場氣氛超尷尬...張韶涵急跳出來緩和

范植偉私約女粉「上課過夜還討3千」　被揭嚴重潔癖：喝水加1滴洗潔精

雞卷沒雞肉！客怒嗆「不老實」　老闆無奈退錢曝真相：是台語

劉以豪、秦嵐撒糖親下去了！　霸道總裁明道現身...網一看：拳頭硬了

上海也失守了！　蛋黃區爆3例...同社區居民遷賓館集中隔離

川普離開白宮　胡錫進：美國摔得最狠總統之一

港律政司「審前換將」　David Perry卸黎智英案主控工作

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」　母嚇傻：肉都白了

武漢市長周先旺任湖北省政協黨組成員　曾稱「願革職以謝天下」

花946元爽中4730萬　成都保全直接離職：小夥伴們，拜拜

上海兩家醫院發現可疑病例　相關門診暫停診

福州再推21項惠台　台青住滿90天補助2.1萬元

長三角在地過年福利大比拼　紅包最多4300元...寧波抽汽車

北京大興2例本土確診　驗出英國變種病毒

台中議員批中央居家檢疫有如帶進病菌　中市府：積極擴充旅宿數量

快訊／北市文山區1女墜樓！　倒臥社區2F露台明顯死亡

台南大內消防員　「消牛」邀你一起來玩對對碰！

甜美女星時隔5年現身「胖到90kg」！　身形大2號…網喊：不同人吧

部桃群聚風險「第一階段還沒過」　陳時中：2/4前絕不可鬆懈

台積電飆出新股價　國發基金持有股份總市值逾1.1兆元

老鷹卡佩拉繳27+26+5　超狂數據比肩非洲天王、俠客

鄭文燦：部桃周邊7個里消毒完畢　桃園360處加強消毒頻率

舊iPhone當熱點！突膨脹冒煙「以為失火」他急求助...網狂歪樓：Siri在抽菸

日本人無極限！鯛魚燒店推新品「小籠包口味」　台人崩潰：快住手

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

大陸熱門新聞

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

小一童考97分對監視器報告　落寞背影網心疼

少婦出軌高中生！尪抓姦在床砍死鮮肉小王

把愛妻在-196℃冷凍50年！尪日日癡等重聚

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

將活人灌醉封死棺木中火化！屍體調包案驚爆

「烤地瓜大王」叫賣16年　替2兒買房一次付清

武則天爽吃兄弟丼　4男寵下場卻很慘

大陸春節防疫升級！　網友罵翻

中韓網友大戰「泡菜起源」　華春瑩回應了

約砲女神飄濃厚魚腥味　他在床上乾嘔3分鐘

免費雞蛋引爆超級傳播！超級毒王1傳129人

史萊姆恐致中毒！　兒童接觸5克即致死

女司機時速182高速狂飆：怕被新冠病毒追上

更多熱門

相關新聞

19歲女掉落沸水天坑　全身35%燙傷

19歲女掉落沸水天坑　全身35%燙傷

俄羅斯利佩茨克(Lipetsk)近來因為地下熱水管爆炸，導致馬路路面塌陷出現天坑，當時人在附近的19歲女子克塞尼亞(Ksenia)慘掉落至熱水坑中，全身35%嚴重燙傷，目前仍在醫院尚未脫離險境。

花蓮市精華區民宅失火　男子60％燒燙傷送醫

花蓮市精華區民宅失火　男子60％燒燙傷送醫

指甲剪狂刺22刀　狠媽棄屍男嬰

指甲剪狂刺22刀　狠媽棄屍男嬰

男嬰被潑猴攻擊　咬到腸子露出

男嬰被潑猴攻擊　咬到腸子露出

即／台苯林園廠大火　2工人臉與手腳重燒傷

即／台苯林園廠大火　2工人臉與手腳重燒傷

關鍵字：

男嬰沸水10分鐘燒燙傷山西

讀者迴響

熱門新聞

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

甜叫老公起床　她被潑滾水痛到昏厥

中國外交部算帳：將制裁蓬佩奧28人

廣德海鮮曝監視器：3小時無客真相

富王鴨肉「租出去了」　同條街店家下訂

姐夫？汪叼「粗黑條狀物」怒瞪爸

媽踩斷新生兒頸骨！美動物園長頸鹿寶寶搶救不治

鄭爽慘了！　陸廣電破例直接封殺

7人插管救確診者！醫見恐怖過程噴淚

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

郭書瑤流產痛哭！

收英文私訊！「1句話穿幫」抓包台灣人

護理師一家足跡是蛋黃區！桃園人驚呆

Howhow、鄧福如「漢堡包」終於公開　性別曝光了

「那天差點被一個YouTuber強姦」　合照曝光

更多

最夯影音

更多
休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人

休旅車併排！貨車出不去狂按喇叭 4大人下車嗆聲...網：果然一家人
半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

半夜2點被愛犬推大腿...她超怒　追進房見「兒斷氣發紫」急救命

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

張齡予私密衣櫃給拍...吳宗憲一看傻眼　做公益超大方「主動捐名牌包」

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

9旬嬤撿資源回收苦存2萬4千元！　遭男「拿香蕉騙光」淚：要撿多久

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

抗疫前線醫生累癱「趴睡桌上」　全身緊穿防護衣...睡夢中悄離世

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面