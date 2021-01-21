心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」　母嚇傻：肉都白了

▲10月大男嬰掉進開水鍋裡活活被「煮」了十分鐘！（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

嬰兒在成長期對外界事物都會產生好奇心，因此對他們的照顧必須多花點心思，以免發生危險。大陸近日就傳出一名剛滿10個月的男嬰，在媽媽不注意時，爬上家中陽台，結果不小心掉進滾水鍋裡，等媽媽發現時，他已經被「煮」超過10分鐘，全身已經「變白了」。

根據《騰訊新聞》報導，大陸山西一名10月大男嬰趁媽媽不注意時，沿著自家窗台玩耍，結果一不小心掉進一旁和窗台齊高的滾水鍋裡面，10幾分鐘後，媽媽才聽見孩子撕心裂肺的聲音，急忙跑去查看，發現孩子在滾水鍋裡面，全身幾乎已經被燙白，男嬰媽媽難過的表示，「真的挺嚴重的，我進去抱起他的時候，身上已經白了。」

▲男嬰全身約有50%的面積都被燙傷。（圖／翻攝自騰訊視頻）

在鄰居的幫助下，男嬰在第一時間被送往當地醫院進行治療，但因燒傷程度嚴重，後來便轉至山西燒傷救治中心進行治療。主治醫師郭智輝表示男嬰的狀況不佳，「全身燒燙傷面積大概佔了百分之50，以2度和3度為主，主要為四肢跟臀部。」所幸經過救治後，男嬰已脫離生命危險，並接受第一次手術，但後續還需做2至3次的手術，才可能得以康復。

▲男嬰母親自責不已。（圖／翻攝自騰訊視頻）

男嬰的姑姑提到，弟弟有點癡呆，弟媳還是低智商，家裡的3姊妹也盡力幫忙，會湊齊全部的錢給孩子治療，最近做完第一次手術，但後期的費用有點負擔不起，希望有好心人可以幫助孩子。男嬰媽媽則痛哭表示，希望能有好心人士可以幫忙，「孩子是無辜的，求求大家」。

不少網友看到文章後紛紛留言表示，「什麼母親，太失職了」、「孩子才10個月而已…」、「才10個月大你都放心孩子一個人在那」、「10分鐘阿，這媽媽到底幹什麼去了」、「這媽怎麼當的？」、「不幸的是有這樣的母親，這孩子以後怎麼過」。