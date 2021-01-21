合照曝光！　男網友：那天差點被一個「很能吃」YouTuber強姦

▲網友19日發文「那天差點被一個youtuber強姦」，引發討論。（圖／翻攝Dcard）

記者葉國吏／綜合報導

一名網友日前在社群網站Dcard上發文「那天差點被一個youtuber強姦」，透露他日前跟一位YouTuber約好逛新北耶誕城，結果在對方家中借宿時，差點被硬上，最後雖因掙扎沒讓對方得逞，但也在心理留下陰影。發文者也在文中透露該名YouTuber特色「很能吃！」。對此同樣很能吃的YouTuber「大胃王丁丁」發聲否認，引發網友熱議。

這名男網友19日晚間發文指出，他和這位「很會吃」的YouTuber原本就認識2年，當時該男還沒爆紅，該男還曾經追過他、他也對該男友好感。只是因為該男是公眾人物，自覺與對方身分差距過大，所以僅保持朋友關係，而這期間也有很長一段時間沒見面。

▲原PO後來貼出他跟文中YouTuber的合照。（圖／翻攝Dcard）

原PO透露，2019年底2人去逛新北耶誕城，沒想到見面後卻感覺相當差，因為該男感覺「大頭症」，要求別亂發合照、就怕被知道是同志會掉粉。不過他最後還是依照約定到對方家中過夜，沒想到卻造成他的心理陰影。

原PO表示，到該男家中後就被強壓到床上，該男還脫光衣服表明「我很想要」；原PO說，他當下只覺得噁心，因此嚴詞拒絕， 但對方沒有罷手的意思，他只能一再掙扎，最後才讓該男放棄。原PO說，事情已經過了一年多，目前還是吃著身心科的藥，同時也呼籲網友能好好保護自己。

▲大胃王丁丁發出聲明，嚴正澄清性侵謠言。（圖／翻攝自Instagram／dingding_eating）

對於此文網友紛紛猜測該知名Youtuber身分，沒想到「大胃王丁丁」在20日半夜於Instagram上發出聲明，以黑底白字的貼文寫下「關於謠言的不實抹黑，歡迎控訴者直接提告，只用影射，不說出名字規避指控的法律責任」，正面反駁性侵的謠言，更表示自己會刪掉影片，是因為業配廠商想要避免受到影響，因此才要求隱藏影片，最後更對著網友喊話，坦言自己並沒有刪除任何留言，直呼「沒做的事，我處之泰然」，嚴肅地表達自己的清白。