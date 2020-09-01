聯新國際醫院　榮獲腎臟病照護品質認證

▲聯新國際醫院榮獲腎臟病照護品質認證。（圖／聯新醫院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃竹苗地區區域醫院、首家榮獲醫策會頒發「腎臟病照護品質認證」的聯新國際醫院指出，該院創院當年即成立血液透析，25年來持續擴大服務深度與廣度，目前照護腎臟病人總數約5千人、血液透析病人約400人、腹膜透析病人約100人，是南桃園最大規模腹膜透析中心及血管通路照護中心，僅次醫學中心林口長庚醫院。

以改善臨床指引為例，該院團隊進行「以鐵劑補充治療腎性貧血合併鐵缺乏」之療效分析，依據病人的個別疾病、血紅素與鐵蛋白值、以及有無使用紅血球生成素等因子，訂定鐵劑補充準則。經專案與實證方法介入實施6個月後，成效良好，全年費用支出可以節省約350萬元。

聯新慢性病整合暨CKD中心執行院長楊五常1日表示，該院腎臟病整合醫療中心是南桃園最大的「腹膜透析中心」及「血管通路照護中心」，結合跨領域的專科醫療團隊，執行各期腎臟病的全方位照護；對於末期腎病患，則以及早轉介、及時準備，預先完成血管通路與腹膜透析植管為照護目標，避免或減少末期腎病的併發症，以維護病患的健康及減輕個人及家庭因併發症所導致的經濟負擔。

楊五常說，藉由此次認證，該院腎臟科團隊重新整合，增強全方位運作，優化臨床照護的標準與指引，進而提升照護品質與成效，終於獲得桃竹苗第一家區域醫院通過醫策會「腎臟病照護品質認證」的肯定。

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