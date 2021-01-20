盜藝人照詐騙！謊稱送5千元「1用詞露餡」　羅志祥、潘瑋柏都中槍

▲盜用藝人照片的假帳號。（圖／網友投稿）



記者黃可昀／綜合報導

近日臉書出現多個「藝人假帳號」，詐騙集團透過合成、假直播等方式進行詐騙，還傳釣魚連結給網友，企圖取得個資，不少人上當受騙。目前搜尋這些假帳號都已經找不到，疑似已被刪除或關閉。

有網友向《ETtoday新聞雲》投訴，最近臉書上出現許多假帳號，盜用羅志祥、潘瑋柏等人照片，再創立一個假粉專來開直播，還會傳訊息給網友「您贏得了$5000的現金，如果您想收到我的禮物，請分5組分享我的帖子，在這裡註冊您的名字」，文末還會附上一個不明連結。

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▲切勿隨意點選連結。（圖／網友投稿）



從用字來看就很不合理，通常台灣人不太會用「帖子」這個詞，而且也無法確定連結是否安全，最明顯的判斷方式就是這些假帳號都沒有「藍勾勾認證」，由此可知並非本尊，後方英文拼音也有錯誤。最誇張的是這些假帳號還合成直播，謊稱會挑出幾名粉絲發送5000元紅包，底下留言已有人上當受騙，好心網友立即留言提醒「騙人的！騙人的！」

據了解，潘瑋柏與羅志祥的臉書粉專後方都有藍勾勾，也分別有165萬人、248萬人按讚，其他帳號皆是粉絲自創的後援團，或是不肖人士用來詐騙的假帳號，粉絲可要睜大眼睛，不要隨意點選連結，小心個資外洩。