民眾黨團總召將換人做！　背後暗藏2022縣市長布局

圖文／鏡週刊

甫選完黨內最高決策核心中央委員及中評委的民眾黨，因應立法院新會期，立法院黨團幹部也將大洗牌。本刊掌握，民眾黨新會期擬由立委邱臣遠擔任總召，立委高虹安接任副總召，立委蔡壁如則接任幹事長。

黨內知情人士透露，這次黨團幹部換血，除了可讓黨內立委都有歷練幹部的機會，同時也牽動民眾黨2022年的縣市長布局。

民眾黨現任黨團總召是立委賴香伶，副總召是立委張其祿，幹事長則是高虹安；黨團預計週五（22日）召開黨團會議拍板新人事。據轉述，民眾黨今（20日）午召開黨政會議，便有人主動向黨主席柯文哲及黨內幹部報告此人事規劃。

事實上，去年1月大選，民眾黨5席立委搶進國會後組成黨團，當時就曾訂定黨團幹部的相關要點並規定，原則上黨團幹部就是「1年1任」，目的是讓初入國會的黨籍立委，都能有歷練幹部的機會。

但知情人士指出，因黨內不少人點名由邱臣遠投入基隆市長選戰、高虹安則出征新竹市長，這次討論黨團幹部換血時，便有人主張，由他們接任黨團正、副總召，一來可增加歷練，二則讓他們增加媒體曝光機會，替2022年選戰提前暖身、試水溫。

黨內人士也說，分析黨團新任幹部的組成，代表蔡壁如所屬的系統將掌握黨團決策核心。

知情人士表示，本月10日甫落幕的中央委員選舉，蔡壁如所屬系統雖堪稱全軍覆沒，但與她友好的邱臣遠辦公室主任陳思宇，最後獲蔡壁如系統部分票源奧援而當選，如今邱臣遠、蔡壁如雙雙接任黨團幹部，代表蔡壁如系統可望進入黨團決策核心。



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