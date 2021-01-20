蔡英文遭質疑博士論文真實性案　高院廢棄發回更審

▲彭文正對蔡英文提出的確認論文不存在之訴，獲得高院廢棄發回更審。（圖／記者湯興漢攝）

記者吳銘峯／台北報導

政論節目主持人彭文正，質疑蔡英文總統的英國倫敦政經學院（LSE）論文、博士學位的真實性，提出確認之訴。一審認為屬於事實問題，並非訴訟之標的，未經開庭即駁回彭文正之訴。彭文正上訴，高等法院審理後，20日上午開庭審理後，認為本案訴訟程序有重大瑕疵，廢棄一審判決，發回台北地院更審。

蔡英文的論文真實性多次遭到質疑，她在2019年7月間公開自己在英國倫敦政經學院的博士論文，卻遭外界更多質疑。彭文正在當年10月間，就與旅美學者林環牆在倫敦召開國際記者會，質疑蔡英文的論文、博士學位的真實性，也要求英國政經學院（LSE）回答蔡英文學歷的相關問題。

此外，彭文正也在台灣提出民事訴訟，要求確認蔡英文的論文、博士學位不存在。一審由台北地方法院審理，北院由法官卓育璇獨任審理。最後卓育璇認為本案屬確認訴訟，需有確認利益方可審理；因蔡英文論文、學位是否存在，屬於單純的事實問題，並非訴訟上的確認利益，因此北院未經開庭、未傳喚雙方出庭，即以欠缺確認利益為由，程序上駁回彭文正之訴。彭文正上訴二審。

二審高等法院審理時，召開多次審理庭，每次開庭都吸引不少民眾旁聽。高院20日再度開庭審理，雙方也對《民事訴訟法》上確認之訴的確認利益問題，表達意見。

全案於開完庭後，合議庭隨即作出程序判決，認為本案因一審法院未曾開庭、未經言詞辯論，而且一審法官也未盡訴訟闡明義務，逕以判決駁回彭文正之起訴，「其訴訟程序即有重大瑕疵」。高院認為兩造均未表明願由高院直接為裁判，因此高院為維持當事人審級利益，廢棄一審判決，發回台北地院更審。