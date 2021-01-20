生母繼父鐵棍、竹棍虐死前夫6歲兒　二審法官：說殘暴也不為過

▲桃園6歲男童遭生母、繼父聯手虐死，此為示意圖。（圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市6歲男童2018年10月間遭到吳姓母親、彭姓繼父虐待致重傷，送醫急救苦撐2個月仍宣告不治，吳女一審遭重判13年、彭男重判13年6月。案經上訴，二審高院19日首度開庭審理，承審法官當庭感嘆2人的行為「說殘暴也不為過」。

吳女（40歲）與前夫生有2子，和彭男（32歲）生有一對子女。遭虐死的是與前夫生的二兒子，案發後大兒子由前夫帶走，另外吳女彭男所生的兒子也被桃園市政府社會局帶走安置，目前2人身邊帶著1歲多的小女兒。開庭時，2人帶著小女兒出庭應訊。

本案發生於2018年10月間，2人於案發前數個月，就常以男童說謊、偷竊為由，彭男每週1到3次持實心鐵棍毆打男童，吳女也是每週2、3次持竹子毆打。案發當天，2人聯手施暴，當晚6點多男童陷入昏迷，被緊急送醫，當時情況危急，昏迷指數只剩3，醫院隨即通報檢警追查。而男童經過醫院搶救2個月後仍因傷重不治，當時彭男因案在監執行，檢方傳喚吳女後當庭將她逮捕並向法院聲押獲准，2人最後被依「成年人對兒童共同犯傷害致死」、「妨害幼童發育」等罪起訴。

一審法院認定2人有罪，分別重判，其中吳女遭判刑13年、彭男判刑13年6月。2人均以判太重為由，上訴第二審。高等法院19日首度開庭審理，由於2人所生1歲的的幼女不時嚎啕大哭，承審法官發現後，立即對代表桃園市府提告的家防中心社工師說，「通報新竹（夫妻現住地）他們還有1個小孩，要趕快處理」。

2人這次在庭上坦承施暴，其中吳女認罪，但向法官強調自己是「自首」，希望爭取減刑；至於彭男則否認以鐵棍毆打，說是以白色塑膠條毆打。法官隨即發問「是哪一種？找出來，拿出來給我們看！」最後法官更對2人的行為「說殘暴也不為過」。法官說有那麼多小孩是福報，他唯一的希望是要好好照顧孩子。全案諭知候核辦。