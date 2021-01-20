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部桃分艙分流「做得很好了！」　醫PO手繪圖解析…網嘆：台灣人都該看

▲衛生福利部桃園醫院今（20）撤離院內病患，化學兵消毒。（圖／記者林敬旻攝）

▲部桃院內感染事件引發外界關注。（圖／記者林敬旻攝）

記者張乃文／綜合報導

部桃院內感染事件引發各界熱議，更有討論聲浪直指醫院的「分艙分流」沒做好，對此，有醫生漫畫家在臉書PO出手繪圖針對封院及分艙分流等問題做解釋，並強調，部立桃園醫院已經做得很好了，一線人員需要的不是指責的口水，而是實質支援和制度改善，因此他從分艙分流開始，帶大家了解「醫院標準防疫流程」。

醫生漫畫家阿毛昨（19）日在臉書上PO出8張手繪圖，醫生指出，所謂分流是指「門診、急診、住院不同出入口彼此間不相連通，而住院的部分也會限制陪探病人數，採一出一進；急診部分也會在採檢後，有住院的特殊動線，每走1次就會消毒1次，且在各入口設立體溫測量站等」。

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▲▼醫師PO手繪圖解釋何謂「分艙分流」。（圖／醫生漫畫家阿毛提供）

▲▼醫師PO手繪圖解釋何謂「分艙分流」。（圖／醫生漫畫家阿毛提供，下同）

▲▼醫師PO手繪圖解釋何謂「分艙分流」。（圖／醫生漫畫家阿毛提供）

至於分艙則是「將空間劃分紅黃綠三區，紅區為確診區，包括負壓病房、個案確診或環境檢測病毒陽性，進出人員也必須酌全套防護衣；黃區是疑似區，介在安全無虞及檢驗陽性間，主要收治發燒咳嗽或有接觸史的患者，人員都要戴上N95口罩；綠區乾淨區就是一般門診或外科等安全無虞的區域，大部分以外科口罩為主」。

▲▼醫師PO手繪圖解釋何謂「分艙分流」。（圖／醫生漫畫家阿毛提供）

醫師指出，通常醫護會盡量輪同一班、上同一區，也不跨區支援，每換一區就會換口罩並消毒，上完紅區要上其他區的般時，應放檢疫假；另外若醫院有出現疑似病人確診時，將由黃區以原病房升級為紅區，且同室患者會就地隔離，並將醫院重新分區、檢討動線，以加強黃綠區的安全，必要時會疏散綠區患者至他院。

▲▼醫師PO手繪圖解釋何謂「分艙分流」。（圖／醫生漫畫家阿毛提供）

除了說明「分艙分流」，醫師也繪製了可能導致的後果，如：醫院可能會人力不足等；還有許多人討論的「封院」狀況，他也同樣以手繪方式希望讓更多人了解有關醫院防疫。最後，醫師說，分艙分流不僅是醫院的責任，而是由上而下的制度問題，一起少點口水、多點鼓勵，守住家園。

有許多網友看完手繪圖後紛紛留言「很容易理解」、「圖解超詳細」、「每一個圖都切到重點」，醫師蘇一峰也分享了該則貼文並表示「太棒的圖解了！！所有台灣人都應該看一看！」、醫師田知學則說「每一家醫院都有防疫指揮官和防疫指揮中心，防疫也都有嚴謹的規定和流程，醫生漫畫家阿毛把流程簡化到民眾易懂。」

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