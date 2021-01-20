台北黃埔扶輪社例會晚宴活動超精彩！吸引社員當期加入　新創半年表現亮眼

▲國際扶輪3523地區第一分區台北黃埔扶輪社，第14次例會暨尾牙晚宴活動於2021/01/19熱鬧舉辦。（圖／黃埔扶輪社提供，下同）

生活中心／綜合報導

扶輪社例會原來可以這麼有趣好玩！國際扶輪3523地區第一分區台北黃埔扶輪社第14次例會暨尾牙晚宴活動在2021/01/19舉辦，才新創半年的扶輪社團，卻因為有創社社長C P Jason許再森多年社團嫺熟經驗，讓晚宴活動現場近百名賓客社友一致認同，這個社團雖然年輕但其實非常成熟。

晚宴當天五點左右會員陸續報到，這時執秘正一一為已預約好的社員做血糖膽固醇血壓心電圖的健康檢查，並仔細做好雲端私密建檔；六點一到，餐廳準時上菜開席，體貼遠到而來的社員；六點三十分，CP Jason準時鳴鐘開會，會中並邀請亞洲英語教學達人、榮譽創社人劉毅英文老師擔任專題主講：用手機輕鬆學好英文，更贈送來賓每人一本新書，心意滿滿。

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值得一提的是，此次有五位新社友當期申請加入，黃埔扶輪不僅為他們量身訂作西裝制服，全體社友更是隆重列隊在入口處擊掌歡迎他們的加入；儘管當日活動非常繁忙，3523地區阮虔芷總監DG Tiffany仍然親自到場完成每一位黃埔扶輪新社友授證，展現團結一心的凝聚力，也難怪在晚宴中，社長當選人袁慶方女士及社長提名人劉念念女士特別強調：黃埔扶輪社員的成長速度在各地區當中數一數二，從創社的24人到目前已經近36人，CP Jason更鼓勵社友一起努力在今年的6月28號，黃埔社授證週年慶及社長交接典禮，達到有質有量的50位。

▲黃埔扶輪社員的成長速度在各地區當中數一數二，從創社的24人到目前已經近36人。

花若芬芳蝴蝶自來，黃埔扶輪社表現出的質感，讓人深刻感受到這是一個有計劃、被祝福的社團。晚宴結束前，副社長王佩如女士帶領才成立二個月的社員薩克斯風隊上台演奏四首歌曲，更是使所有來賓耳目一新、十分驚喜，大讚「這真是一個有趣溫馨的夜晚！」在場眾人也獻上祝福，希望年度泰北捐助計劃、扶少傳承社團、薩克斯風表演團隊、弱勢捐助園遊活動、社員商業交流會都能被執行得更有效率、有趣。