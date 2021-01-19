疫情再升溫！桃園飯店尾牙出現退訂延期潮　外帶年菜增溫

▲衛福部立桃園醫院群聚感染事件不斷擴大，桃園飯店也出現尾牙退訂延後潮。尾牙示意圖。（圖／記者謝婷婷攝）

記者黃士原／台北報導

衛福部立桃園醫院群聚感染事件不斷擴大，今（19）日再新增4例確診本土案例，桃園市市長鄭文燦也在臉書宣布市府相關應變措施，其中包括政府機關尾牙取消、民間尾牙建議取消，桃園飯店也出現尾牙退訂延後潮，業者也透露，如果疫情持續擴大，將可能重創這次農曆年業績。

衛福部立桃園醫院群聚感染事件開始時，桃園喜來登酒店之前就開始有企業退訂尾牙，群聚感染事件不斷擴大之後，退訂尾牙愈來愈多，雖然不方便說明數量，但可以用「損失慘重」來形容。至於同樣也是在桃園地區的福容大飯店A8館，今日就有5組客人來延期尾牙，雖然慶幸不是取消，但如果群聚感染事件再擴大，對於飯店業績恐將不樂觀。

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▲和逸飯店桃園館年菜外帶訂單持續增加中。（圖／國泰飯店集團提供）

桃園桃園翰品酒店則表示，從去（2020）年起尾牙、婚宴都開始遞延到今年底，所以目前沒有接獲顧客要退訂的消息。至於圍爐宴是5人一桌、10人一桌，都是家人同桌用餐，目前還沒有接到民眾欲取消、退訂的消息。和逸飯店桃園館目前沒有退訂圍爐，但年菜外帶持續增加中。

另外，林口亞昕福朋喜來登雖然位於新北市，不過也受到疫情影響，有客人把到飯店圍爐訂位改成外帶年菜。至於尾牙部份，陸續出現零星取消，今日則沒有尾牙春酒被取消。