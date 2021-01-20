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社會 社會焦點 保障人權

嘉縣中埔木材堆置場「悶燒一周」惡臭不斷　村長消防日夜顧場

▲嘉義中埔木屑堆置悶燒。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義中埔木屑堆置場悶燒現場晚間起火。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣中埔鄉裕民村天仁宮後一木屑堆置場日前不明原因悶燒起火，造成氣味惡臭及不斷冒出黑煙致使空氣品質相當惡劣，當地民眾表示，不斷看見消防隊水車人員多日來不斷進出拉水線滅火，但該場域堆放木屑面積實在太大，從早到晚不斷傳出惡臭味，不僅讓附近住戶苦不堪言，對於消防人員不斷出勤，村長到場顧火勢也感心疼。

▲嘉義中埔木屑堆置悶燒。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲消防局不斷出勤協助嘉義中埔木屑堆置場悶燒起火狀況。（圖／記者翁伊森翻攝）

李姓業者表示，承租該4分土地堆置木屑是要用來做樹玫瑰的培養皿，但由於近日未下雨，導致木屑堆內部悶燒後不斷起火冒煙，已動用大型怪手機具及民間水車進行翻土及注水，

▲嘉義中埔木屑堆置悶燒。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲消防局20日再次出勤滅火。（圖／記者翁伊森翻攝）

村長翁永德表示，土地為李姓業者向地主承租，用來作為木屑堆置場，木屑悶燒已連續好幾天，當地空氣很差，他不僅通報消防隊協助滅火，還要日夜查看避免半夜再次冒火，雖然環保局經通報後也到場勘察並要求現場盡速整地將木屑移除，但對於何時冒煙冒火仍十分憂心，希望業者盡早搬除。

▲嘉義中埔木屑堆置悶燒。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣環保局表示，稽查人員19日到場稽查，明顯看到粒狀污染物現場也沒有做防制措施，已依照空氣污染防制法裁罰。

▲嘉義中埔木屑堆置悶燒。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲當地村長避免場內火舌波及周邊林木，試圖將樹葉拉開讓水泥牆作為防火牆。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局表示，陸續接獲民眾報案中埔鄉裕民村石頭厝天仁宮後方發生廢棄物火警，消防人車抵達現場後回報現場燃燒木屑堆肥，無人員受傷，但14日起截至19日共計出勤8次、各式消防車輛18車次。

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