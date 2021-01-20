獨／3裝修工盜領20萬死人錢　惹怒江湖發搜捕令：抓回墳前下跪歉

▲江湖人士發出的搜捕令 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一起偷竊案引發江湖眾怒，在臉書發出搜捕令！三名裝修工人在去年7月份前往一名郭姓男子家中工作，沒想到卻偷走提款卡，陸續領光戶頭裡頭的20萬，直到郭姓男子去世後，家人在整理遺物時才發現錢被盜領，現在除了報警之外，也讓江湖人士不滿，貼出照片發搜捕令，開嗆：「帶去墳前道歉！」

「就是發現存摺的錢不見了，我們才警覺到！」郭姓男子的家人表示，去年7月份家中開始進行室內裝修，工期一做就是4個月，郭男在工期結束後過世，家人整理遺物的時候才發現存簿裡頭憑空消失20萬，而且有多次提領紀錄，每次都是2萬，就連100塊也不放過。

▲被害人提供涉嫌偷竊20萬的疑犯照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

郭男家人12月19日向警方報案，警方發公文向銀行調閱提領紀錄影像，近期才得到銀行的回覆，經過指認比對認為是三名裝修工的涉有重嫌，不過警方卻告訴被害人請找工班頭，是否認識這三名裝修工，這樣查才快，不然他們查要查很久。

郭男兒子表示：「要給過世的父親一個交代，畢竟都是父親省吃儉用存下來的辛苦錢，現在卻被莫名被偷走，覺得很不捨」，所以才把這件事跟朋友說，現在這個情況讓江湖兄弟很不爽，認為實在是太過分了，所以在自己的臉書發出「搜捕令」，強調：「抓到後，帶去墳前道歉」，另外也會提供紅包後謝。

▲被害人提供涉嫌偷竊20萬的疑犯照片 。（圖／記者吳奕靖翻攝）