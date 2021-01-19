快訊／高雄燈會停辦！　商圈、市集禁止試吃、試用

▲陳其邁宣布，停辦2021高雄燈會藝術節。（資料照／高市府觀光局提供）



記者許宥孺、陳羿妏／高雄報導

衛生福利部桃園醫院群聚感染持續擴大，截至今（19日）共9人染疫。對此，因應過年人潮群聚，繼台灣燈會取消後，高雄市長陳其邁稍早也宣布，停辦高雄燈會藝術節。

根據高雄市政府應變會議指出，除了取消高雄燈會藝術節，新春發福袋行程、市府團拜、市府各局處尾牙，以及市府主辦的大型集會或群聚（1000人以上）也取消擇期舉辦，另外商圈、市集禁止試吃和試用，以防飛沫傳染。