蘋果MagSafe Duo評測：方便攜帶的雙無線充電器

特約記者洪聖壹／綜合報導

蘋果公司在發表 iPhone 12 的同時，提出了 MagSafe 無線充電解決方案，透過以往 Macbook 用戶熟悉的「磁吸式供電」，讓 iPhone 12 能夠從原本的 10W 充電，順利達成 15W 快充，如今蘋果MagSafe Duo無線雙充上市一段時間，記者也終於在上週末取貨，提供幾個初步使用心得給大家參考。

▲蘋果MagSafe Duo無線雙充，可以幫 iPhone 12 系列提供最高 14W 無線充電，也可以同時充 Apple Watch。（圖／記者洪聖壹攝）

“MagSafe" 最早是出現在 Apple Macbook 系列產品當中，後續被充電效率達 30W 的 USB-C 解決方案取代，而最新的 iPhone 12 系列又讓該項技術借屍還魂，其充電器某層度來說也是一種無線充電的解決方案，差別在於它是用「吸」的。從官方技術規格來看，iPhone 12 系列只能透過 Magsafe 充電器達成 15W 無線充電。

這次要分享的 MagSafe Duo無線雙充一邊同樣具備 MagSafe 充電功能，另一邊則可以對應 Apple Watch 進行無線充電。實際使用時發現，MagSafe 充電的那一半邊，除了可以幫同樣具備 MagSafe 充電線圈的 iPhone 12 系列與手機殼配件進行無線充電，針對不具備 MagSafe 的產品，還可以提供 Qi 標準的無線供電。

▲可以幫符合 Qi無線充電標準的任何產品充電，實測可以正常為 Pixel 4XL 充電。（圖／記者洪聖壹攝）

記者實際使用 Google Pixel 4XL、iPhone SE 2020、AirPods 無線充電版本三款產品測試，都可以成功進行無線充電。換句話說，平常出門，只要帶一個這個，就可以幫所有支援無線充電的產品充電了。充電效率方面，記者手邊沒有工具可以提供測試，提供官方資訊給大家參考，基本上使用原廠充電器，最高可以提供 14W 無線充電，前提是「一定要使用隨附的 USB-C to Lightning 充電線」，相關規格與需求如下：

方案1：使用“9V/2.22A” 電源充電器，最高可提供 11W 的無線充電功率

方案2：使用“9V/3A”和更高規格的電源轉接器，最高可提供 14W 的無線充電功率

方案3：iPhone 12 mini 若搭配至少 9V/2.62A 的規格，最高可獲得 12W 的加速無線充電

方案4：至少需要 15W（5V/3A 或 9V/1.67A）以上的充電器，才能同時充 iPhone 和 Apple Watch

方案5：考量法規標準，幫 AirPods 等 Lo產品充電最高只提供 7.5W 無線功率

▲原廠隨附 USB-C to Lightning 充電線，可以搭配 20W 以上充電插頭提供最高 14W 無線充電。（圖／記者洪聖壹攝）

上述五種方案，就是蘋果官方公告的充電功率，觀看先前各家媒體評測結果，確實如上所述。一般不管是否使用其他第三方品牌的快充充電器，只要查看充電瓦數與相對應的充電標準，就可以得到上述的充電功率結果，當然，蘋果公司還是建議可以購買原廠的 20W、27W USB-C 充電器，消費者仍可使用功率更高的充電器，不過最高只能為手機提供 14W 的無線充電。

最後談外觀，實際使用起來，MagSafe Duo 雙充行動機能比原廠的 MagSafe 充電器還好用，主要原因在於 MagSafe 的充電線跟本體再一起，就像小蝌蚪一樣可愛，但是不容易收納，而 MagSafe Duo 它的充電線是可以分拆使用，並且跟 iPhone 12 系列所附的充電線相同，這代表著包包裡頭跟以往一樣，只需要帶著一個充電插頭、一條充電線，然後額外帶這個可以折疊的充電器就行了。唯一讓人無法理解的是，手錶的那一半邊可以接近 90 度折合站立，但是 MagSafe 那一方卻不行，估計跟內部線圈走線設計有關係，這一點稍嫌可惜。

▲MagSafe Duo 跟原廠隨附的 USB-C to Lightning 充電線可以分拆、方便攜帶。（圖／記者洪聖壹攝）

▲注意！充電孔是 Lightning 標準，非 USB-C 標準，如果只用一般豆腐頭，只能提供 7.5W 充電功率。（圖／記者洪聖壹攝）

除此之外，MagSafe Duo 雙充使用可以摺疊的設計，折疊起來比一個名片夾還要薄，其充電線直接接上已經連接 30W 充電器的 Macbook pro，就可以同時為 iPhone、Apple Watch充電，當要轉移到下一個地點時，只要把充電線拔除，然後摺疊起來，就可以快速收納、快速行動。

▲折疊起來就像名片大小，由於中間是磁鐵，所以會互相吸附不易脫落。（圖／記者洪聖壹攝）

當然啦！MagSafe Duo 雙充的價格也比較高，一組要價新台幣 4,290元，說實在入手時會有一點點痛，但是入手之後不會感到後悔，也完全不需要考慮要不要入手售價新台幣 1,190 元的 MagSafe 充電器。