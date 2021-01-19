蘆洲中藥行夜傳「吵雜聲」後竄大火！　延燒宮廟陷火海...警疑人為

記者游宗樺／新北報導

新北市蘆洲區19日凌晨0時許傳出火警，中正路185巷一間蔘藥行3樓起火，熊熊火舌從鐵皮加蓋建物冒出，一旁宮廟3樓也同樣陷入火海。警消獲報趕抵，立即疏散5名民眾，並拉水線灌救，所幸火勢迅速撲滅，總燃燒面積約9坪。宮廟人員透露，當時曾聽到蔘藥行傳出「吵雜聲」，類似摔東西的聲響，因此警消暫不排除有人為因素，但確切起火原因與起火點尚待進一步調查釐清。

▲蘆洲凌晨火警，整條街都是濃煙。（圖／民眾提供）

據了解，火勢疑似由蔘藥行竄出，但猛烈火勢很快延燒到宮廟3樓的頂樓加蓋建物。警消獲報抵達時，發現蔘藥行火勢較大，於是疏散蔘藥行及一旁宮廟內的民眾，並拉水線進入灌救，但宮廟、蔘藥行3樓的鐵皮加蓋建物已被大火熏黑，所幸並無人員受困傷亡。

▲警消到場時，發現蔘藥行與宮廟3樓均有火舌竄出。（圖／記者游宗樺攝）

宮廟人員表示，當時聽到旁邊有類似摔東西「兵兵乓乓」的聲音，感覺類似吵架砸東西或是火場爆炸的聲響，等到他出外查看時，熊熊火舌已經從建物竄出，火勢則像是被鼓風機吹動般往上直竄，嚇得他趕緊大喊「失火了！」並打電話報警求助。

新北市消防局第三大隊大隊長黃弟勝表示，警消趕抵時發現2棟建物3樓都有火舌竄出，因此立即疏散蔘藥行內3人與宮廟2人，並拉水線迅速撲滅火勢。稍早據宮廟人員指出，火警時蔘藥行樓上疑似有吵雜聲，但是否與火警有關，還有待進一步釐清。目前粗估燃燒面積約為9坪，宮廟3樓存放的佛教物品遭燒毀，後續將調查確切起火原因。

▼新北市消防局第三大隊大隊長黃弟勝。（圖／記者游宗樺攝）

▼警消拉水線灌救。（圖／記者游宗樺攝，下同）