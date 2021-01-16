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父子砍人強盜...16年冷案「DNA還公道」　他入監：死去老爸幹的

▲▼2003年中山區發生強盜機車，經過16年後終於透過DNA比對出嫌犯身份。（圖／翻攝Google Map）

▲2003年中山區發生強盜機車，經過16年後終於透過DNA比對出嫌犯身份。（圖／翻攝Google Map）

記者邱中岳／台北報導

北市中山區在2003年發生一起持刀強盜機車案件，1對父子當街持刀砍殺被害人後搶奪機車，現場雖然採集到血跡，但仍比對不出DNA，最後經過16年，嫌犯涉案後比對出身份，但入監服刑的嫌犯，幾乎將責任推給過世父親。

警方調查，1名鐘姓男子在2003年間，騎車到北市中山區吉林路茶行找朋友，但沒想到卻遭1對林姓男子從背後持刀砍殺，造成後腦以及頸部中刀，林父則趁隙將車子騎到隔壁巷子後逃逸。

警方現場發現一灘血跡，並非是遭砍殺的鐘姓男子所遺留，懷疑是林嫌攻擊人所扭打遺留的，但因當時不知嫌犯身份，所以只能留存DNA建檔，一直放置16年後幾乎成為冷案。

林姓男子因案入監服刑，警方也從採集的DNA比對出林男身份，隨即將鐘姓男子找來還原當時情況，鐘男說到，當天要去吉林路茶行找朋友，希望朋友可以介紹工作，但將價值8千元的野狼機車停下時，突然衝出2人。

鐘男回憶，1名男子持刀械，從後方朝自己頭部砍殺，另名男子則趁隙將機車牽到別的地方，最後2人各自騎車逃逸，路過民眾見狀緊急報警處理。

但被比對出的林男正在監獄服刑，警方也到監獄借訊林姓男子，林男表示，因為父親教唆要去教訓地下匯兌的員工，所以才跑到吉林路這家利用地下匯兌做掩護的茶行尋仇。

林姓男子還將問題推給已經過世的父親，強調當時父親教唆攻擊男子，但自己只用拳頭攻擊，並沒有用刀械，且父親將車牽往隔壁巷子藏放，事後才各自騎車離開。

林姓男子更強調，當時搶的是豪邁機車，並非野狼機車，企圖混淆警方視聽，但最後警方仍將這件2003年發生的冷案，依強盜罪嫌送辦。

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