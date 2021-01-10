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看三小！台南KTV爆口角亮刀鬥毆　警2分鐘壓制3人送醫

▲台南市安南區安和路上的KTV深夜發生聚眾鬥毆事件，市警三分局啟動「快打」，5分鐘壓制制亂，逮獲涉案王姓男子等3人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市安南區安和路上的KTV深夜發生聚眾鬥毆事件，市警三分局啟動「快打」，2分鐘壓制現場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局1月9日深夜11時25分許獲報，在安南區安和路上的KTV有人遭砍傷，三分局警網到場發現10餘人聚集叫囂鬥毆，員警迅速壓制鬥毆民眾，並啟動「快打」呼叫警力增援，2分鐘控制現場，逮獲涉案王姓男子等3人，並將傷者送醫。

警方9日深夜11時25分獲報安南區大友KTV外有人遭砍傷，三分局安順所巡邏網立即趕赴現場，到達現場時見滋事人員甚多，除隔開雙方人員並蒐證外，馬上向勤務指揮中心請求支援並啟動快打部隊，約25名支援快打警力，2分鐘內抵達現場，隔離雙方並控制現場。

▲台南市安南區安和路上的KTV深夜發生聚眾鬥毆事件，市警三分局啟動「快打」，5分鐘壓制制亂，逮獲涉案王姓男子等3人送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經警方初步調查，本起鬥毆事件乃因於KTV唱歌口角糾紛後引起的打架傷害案，24歲王姓男子於KTV內遭40歲陳姓男子等人嗆聲「看三小」，心生不滿的王男持刀砍傷陳男後，反被30歲的鍾姓男子將刀奪下，並毆打王男，造成陳男頭部兩處刀傷、鍾男右手掌受傷及王嫌頭部紅腫受傷，三方目前均送醫治療中，無生命危險，全案目前由警方深入調查偵辦中。

市警三分局表示，警方將以行動展現依法行政及嚴正執法之決心，期能遏止類似暴力事件之發生，籲請民眾若發現不法，請立即撥打「110」報案專線，警民攜手合作打擊犯罪。

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關鍵字：

KTV口角砍人快打

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