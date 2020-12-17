　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】麥卡倫史上酒齡最高瓶裝威士忌　紀念版拍出近3千萬天價

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【廣編特輯】

麥卡倫史上酒齡最高78年（圖／麥卡倫提供）

圖、文／麥卡倫提供

麥卡倫2020年酒廠推出全新威士忌系列「麥卡倫The Red Collection」，為史上酒齡最高的威士忌裝瓶作品，亦為拍賣場上歷來陳年最久的威士忌。麥卡倫為倫敦蘇富比慈善拍賣會訂製唯一兩套「The Red Collection：西班牙插畫大師Javi Aznarez藝術酒標紀念版」，一套保留在麥卡倫檔案庫，另一套拍出天價75萬6,400英鎊（約台幣2,800萬元），拍賣所得撥捐給英國慈善組織City Harvest，幫助受COVID-19新冠肺炎疫情影響的弱勢族群。

在全球特定地區銷售的「麥卡倫The Red Collection」，酒標數字印著讓酒饕一眼識別的麥卡倫紅（The Macallan Red）40年、50年、60年、71年、74年、78年，以及麥卡倫威士忌大師Kirsteen Campbell與麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess親筆簽名，一組6瓶麥卡倫「超高齡」俱樂部成員排成一列，使全球麥卡倫粉絲無不為之震撼，它們被悉心盛裝在一個橡木展示盒中，裡頭襯有柔軟紅色蘇格蘭皮革，呵護被封藏的歷史。

Kirsteen Campbell表示，The Red Collection中每滴珍貴酒液，都是探索麥卡倫傳統工藝的鑰匙。「麥卡倫The Red Collection」核心為40年、50年和60年將在未來數年保持穩定供應，71年、74年和78年則將不定期發布。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
化療12次「自然受孕」　胡瓜乾女兒抗癌成功補拍婚紗
快訊／男猥褻兒童　遭「家屬動私刑」活活打死！
林莎遭偷拍床照瘋傳！　「跟我睡過的都知」3男星暴動
擊垮Pornhub「紐時記者」身分曝　下一步盯XVideos
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】麥卡倫史上酒齡最高瓶裝威士忌　紀念版拍出近3千萬天價

4大防疫物資搶下年度熱搜榜冠亞軍　竄出意外黑馬銷量直逼口罩

新光三越、SOGO推12月「晚鳥三倍券」優惠　直接現折、獨家特價通通有

【廣編】TSUM TSUM來了！「舒跑透明系氣泡水」迪士尼系列包裝　超人氣登場

小七買得到鹹酥雞了！最新「3款銷魂下酒菜」　蝦頭爆濃郁海味

2021年台北101跨年三百秒煙火　史上最低預算2500萬元創紀錄

「小資集食慶」活動開跑　台灣精選商品天天有折扣

超稀有只送不賣！想抽中衛雪花兒童口罩　電商公布活動時間快看

茶香爆濃！全家「鐵觀音霜淇淋」回歸了　加碼喝爆餡芝麻湯圓牛奶

【廣編】《Nova X 娘家嚴選》攜手「鈀」關健康　獲美國FDA認證

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

白家綺3月卸貨「雙魚女寶寶」　笑回：我不會讓她討人厭的！

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

郭彥均沒有信用卡「每月花不到1.5萬」　終於「辦卡」興奮：做人不用再那麼孬了！

國中兒偷買1萬球鞋「同學穿的2萬」　侯昌明怒變臉：你有什麼資格

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

【廣編】麥卡倫史上酒齡最高瓶裝威士忌　紀念版拍出近3千萬天價

4大防疫物資搶下年度熱搜榜冠亞軍　竄出意外黑馬銷量直逼口罩

新光三越、SOGO推12月「晚鳥三倍券」優惠　直接現折、獨家特價通通有

【廣編】TSUM TSUM來了！「舒跑透明系氣泡水」迪士尼系列包裝　超人氣登場

小七買得到鹹酥雞了！最新「3款銷魂下酒菜」　蝦頭爆濃郁海味

2021年台北101跨年三百秒煙火　史上最低預算2500萬元創紀錄

「小資集食慶」活動開跑　台灣精選商品天天有折扣

超稀有只送不賣！想抽中衛雪花兒童口罩　電商公布活動時間快看

茶香爆濃！全家「鐵觀音霜淇淋」回歸了　加碼喝爆餡芝麻湯圓牛奶

【廣編】《Nova X 娘家嚴選》攜手「鈀」關健康　獲美國FDA認證

再拚非現金支付倍增計畫　金管會：方案約明年初出來

13人「神模仿張學友」飆唱！　一開口…黃明志嚇到了：真的太像

告別螢光綠！LINE換新衣還「多一條小縫隙」　網愣了：懸浮板塊？

搶起來！農曆年不到2個月　居家打掃預約近爆滿

少東夫人被閨蜜搶夫！　「遭惡鬼附身」驚悚內幕曝：等兩世的復仇

蔡依林《甜秘密》MV背後祕辛完整曝光！　廖人帥：沒想到她會演戲

衛少無法忍受火箭沒紀律、哈登總遲到　「休士頓像支AAU球隊」

大聯盟6隊有興趣澤村拓一　合約將比照平野佳壽

張惠妹台東跨年演唱會「交通全攻略」！3路線接駁　還有210秒煙火秀

投保中心勝訴！　北院：大同公司應解除林郭文艷董事職務

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

消費熱門新聞

新光三越、SOGO晚鳥三倍券推優惠

馬汀「超殺特賣」990元起

4嬰幼兒副食品米餅含重金屬鎘！賣場自主下架

全聯12/16開賣聖誕、中衛雪花口罩

蝦頭爆濃郁海味！小七最新3款下酒菜

免排隊！超商吃「林聰明香辣沙鍋菜」

茶香爆濃！全家鐵觀音霜淇淋回來了

美女主播蕭彤雯分享「3C教養術」

全聯跟進下架鎘超標嬰幼兒副食品

旺旺米餅公布「合格報告」　衛生局：再驗超標就罰

康是美、屈臣氏12/16開賣三麗鷗口罩

4大防疫物資　搶下年度熱搜榜冠亞軍

2021跨年煙火史上最低預算創紀錄

想抽中衛雪花兒童口罩　電商活動時間整理

更多熱門

相關新聞

Google讓你可選「不看酒類、賭博廣告」　YouTube明年先上路！

Google讓你可選「不看酒類、賭博廣告」　YouTube明年先上路！

Google的廣告將允許用戶可以不要收到「本質敏感的廣告」像是酒精飲料、賭博的廣告，美國的YouTube將率先採用，可能2021年初就會適用全球的Google廣告(Google Ads)。

F-16失事後強化軍紀無效　4士官營內飲酒還PO網...空軍嚴懲

F-16失事後強化軍紀無效　4士官營內飲酒還PO網...空軍嚴懲

快TAG你的酒友來喝「獺祭奶昔」

快TAG你的酒友來喝「獺祭奶昔」

母自傷輕生　女兒半夜尿急起床見血驚報案

母自傷輕生　女兒半夜尿急起床見血驚報案

專訪／丁彥哲以「台灣味」塑造品牌力　台酒年菜、精釀啤酒衝出破億營收

專訪／丁彥哲以「台灣味」塑造品牌力　台酒年菜、精釀啤酒衝出破億營收

關鍵字：

麥卡倫威士忌

讀者迴響

熱門新聞

婚宴包3600元是低標？　網點1關鍵判斷

蔡依林「挺孕肚」無預警報喜！　點開第1秒...粉絲全嚇瘋：太震撼

12名隊友舉手要他退出　男團成員認遭霸凌

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

國小生留絕望手寫信跳樓：我活得太累了！

國二兒偷買1萬球鞋　侯昌明怒了

中天主播扮女教官「兇到撐爆制服」

韓瑜驚見活春宮崩潰！尪舌吻親家洗鴛鴦浴

歐陽娜娜拿別人東西沒問！陸網怒開砲

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米

小賈斯汀真的追蹤「台正妹網紅」！

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

即／猥褻孩童　男子遭活活打死

中橫獵人背景曝　驚嘆：換我7天就倒

梁佑南氣炸推人！愛女敗光20萬股票

更多

最夯影音

更多
找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫

找到了！邱男中橫失蹤41天生還　谷關山洞內尋獲身體虛弱急送醫
搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

搭公車「有口罩不戴」被帶下車　眼鏡男髒話辱警還想閃：我回家

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

調皮鸚鵡寶偷開窗出去玩整晚！隔天掛彩認路飛回家媽緊抱痛哭

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

鄧紫棋狂飆《Bad Romance》10段高音！　林俊傑親回「Easy」…被當酸民狠譙ＸＤ

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

調皮兒體驗「卡丁車」高速狂飆　媽崩潰尖叫求下車：飲水機我買

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面