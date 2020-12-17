【廣編】麥卡倫史上酒齡最高瓶裝威士忌　紀念版拍出近3千萬天價

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【廣編特輯】

圖、文／麥卡倫提供

麥卡倫2020年酒廠推出全新威士忌系列「麥卡倫The Red Collection」，為史上酒齡最高的威士忌裝瓶作品，亦為拍賣場上歷來陳年最久的威士忌。麥卡倫為倫敦蘇富比慈善拍賣會訂製唯一兩套「The Red Collection：西班牙插畫大師Javi Aznarez藝術酒標紀念版」，一套保留在麥卡倫檔案庫，另一套拍出天價75萬6,400英鎊（約台幣2,800萬元），拍賣所得撥捐給英國慈善組織City Harvest，幫助受COVID-19新冠肺炎疫情影響的弱勢族群。

在全球特定地區銷售的「麥卡倫The Red Collection」，酒標數字印著讓酒饕一眼識別的麥卡倫紅（The Macallan Red）40年、50年、60年、71年、74年、78年，以及麥卡倫威士忌大師Kirsteen Campbell與麥卡倫首席釀酒師Sarah Burgess親筆簽名，一組6瓶麥卡倫「超高齡」俱樂部成員排成一列，使全球麥卡倫粉絲無不為之震撼，它們被悉心盛裝在一個橡木展示盒中，裡頭襯有柔軟紅色蘇格蘭皮革，呵護被封藏的歷史。

Kirsteen Campbell表示，The Red Collection中每滴珍貴酒液，都是探索麥卡倫傳統工藝的鑰匙。「麥卡倫The Red Collection」核心為40年、50年和60年將在未來數年保持穩定供應，71年、74年和78年則將不定期發布。

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