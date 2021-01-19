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台彩加碼8.6億近4年最高　大樂透加碼360組100萬！過年買好買滿財運旺到爆

台彩加碼8.6億近4年最高　大樂透加碼360組100萬！過年買好買滿財運旺到爆 。（圖／台彩提供）

▲為了迎接即將到來的金牛年，台彩特別推出近4年最高的春節加碼獎金8.6億元。（圖／台灣彩券公司提供，下同）

消費中心／綜合報導

過年就是要買彩券！台灣彩券公司1月19日宣布110年春節加碼內容，加碼總獎金新臺幣8.6億元創近4年新高，最受歡迎的「大樂透」加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，自2月9日起至2月13日每期各加開一組9個號碼，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元「春節大紅包」，總加碼金額3.6億元，同時2月9日起連續13天「大樂透」天天都開獎，民眾每天都有機會晉身億萬富翁！2月1日起「威力彩」頭獎視實際累積金額機動加碼2億元，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」2月1日至2月16日獎金加碼16天，預估今年春節加碼總獎金高達8.6億元。此外，6款春節應景刮刮樂今日同步上市，包括千萬頭獎個數最多、結合現金加商品獎項Gogoro時尚電動機車的「1,000萬行大運」及中獎率100%「金牛獎」等新品。

台彩加碼8.6億近4年最高　大樂透加碼360組100萬！過年買好買滿財運旺到爆 。（圖／台彩提供）

台灣彩券公司總經理蔡國基表示，為了迎接即將到來的金牛年，特別推出近4年最高的春節加碼獎金8.6億元，最受歡迎的「大樂透」自2月9日至2月21日連續13天每天開獎，創史上連續開獎天數最長的紀錄，民眾天天都有機會抱走億元頭獎、晉身億萬富翁外，還加碼360組100萬元「春節大紅包」獎項，自2月9日起至2月13日每期各加開9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中其中6個號碼就有機會獲得100萬元，總加碼金額3.6億元，若2月9日到2月13日360組「春節大紅包」獎項尚未全部送出，之後每期仍將繼續加開「春節大紅包」獎號，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月26日為止。從106年「大樂透」春節加碼採用加開一組「春節大紅包」獎號的方式深獲民眾喜愛，統計至109年春節加碼期間共有2,292位的春節大紅包中獎人，其中13.7%的幸運兒是以包牌方式購買，開出的投注站也遍佈全國，民眾不妨趁著春節假期出遊時走到哪、買到哪，把握財神爺眷顧的機會。

台彩加碼8.6億近4年最高　大樂透加碼360組100萬！過年買好買滿財運旺到爆 。（圖／台彩提供）

此外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自2月1日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」猜中「單」或「雙」的玩法獎金倍數由6倍提高為7倍。頭獎2億元起跳的「威力彩」採機動加碼，2月1日至4月1日若「威力彩」前期累入頭獎金額未達3億元，當期頭獎將額外加碼2億元，活動期間以加碼1次為限。

台彩加碼8.6億近4年最高　大樂透加碼360組100萬！過年買好買滿財運旺到爆 。（圖／台彩提供）

6款應景強檔刮刮樂今日同步推出，首度亮相的「1,000萬行大運」最具話題，堪稱最牛千元面額刮刮樂！「1,000萬行大運」每張售價1,000元，有5個頭獎1,000萬元，150個二獎100萬元，頭獎和二獎的個數為歷年面額1,000元刮刮樂之冠，並精選電動機車領導品牌Gogoro，特別規劃20個三獎「20萬元+Gogoro電動機車」，刮出機車符號就可以獲得20萬元及市價75,980元的Gogoro 3 plus，是面額1,000元刮刮樂首次規劃商品獎項的遊戲；中獎率100%的牛年生肖限定款「金牛獎」，張張都有獎，頭獎300萬元共有10個，每張售價500元；同日上市的還有「大三元」、「刮刮金樂透」、「好運到」及「超速777」等4款充滿新春好預兆的刮刮樂新品，不僅玩法豐富多元，券面設計更是討喜。今日上市的6款刮刮樂總獎項超過1,897萬個，總獎金逾99億元，歡聚時刻少不了刮刮樂，刮刮樂讓過年更快樂。

台彩加碼8.6億近4年最高　大樂透加碼360組100萬！過年買好買滿財運旺到爆 。（圖／台彩提供）

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