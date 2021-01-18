涉施壓放貸助張綱維掏空遠航35.9億　前合庫董座廖燦昌不認罪　

記者羅志華／台北報導

前遠航董座張綱維涉嫌掏空35.9億元，在犯行中以不實計畫、偽造不實財報向合庫借貸，時任合庫董座廖燦昌涉嫌護航申貸，也遭檢方起訴。北院18日開庭，幾名涉嫌放水貸款的前合庫高層皆否認犯罪，稱放貸都是經正常程序審核、張綱維也提出高額擔保，也收取了規定以上的利息。廖燦昌離去時相當低調，未做任何表示。

▲前合庫董座廖燦昌，涉嫌施壓放貸助張綱維掏空遠航35.9億，18日北院出庭否認犯罪。（圖／記者羅志華攝）

廖燦昌離開合庫後，又轉到第一金擔任董座，直到本案遭起訴才請辭，檢方起訴指他施壓放貸給張綱維；律師辯護表示，遠航申貸皆透過正常程序，且成員行為經過討論決議，廖並沒有施壓，且放貸時，遠航營業額與獲利都有成長，擔保品價值更高達30億元，後來僅核貸7.3億，利息也收到3.5%，否認犯罪。

其餘時任合庫高層黃伯川、陳世卿，皆否認犯罪，主張遠航放貸全程合法，另名孫姓授信人員也遭起訴，她主張審查本案時，已用最保守標準檢驗，並未放水，本案將擇期再審。

檢方起訴指出，張綱維接手遠航後，陸續將原公司的債務倒給遠航，其中又藉廖燦昌施壓合庫放貸，以遠航名義貸了22.5億，巨大的財務赤字引民航局注意，張綱維又將淡水小坪頂的爛尾樓，作價22億給遠航抵債，一連串行為使遠航蒙受巨大損害。

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