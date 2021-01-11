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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林飛帆不滿遭類比「美版太陽花」　孫大千批：為權力沉淪

▲▼立法院台灣新住民權益發展促進聯盟成立大會,民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）

▲立民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

美國國會山莊遭川粉攻佔，國民黨將此與2014年台灣的太陽花運動類比，引發學運領袖、民進黨副秘書長林飛帆不滿。對此，前立委孫大千11日批評，一位知識青年為了擁抱權力而沉淪墮落，太陽花學運如果發生在美國，恐怕早就被國民兵武力鎮壓，哪還輪得到林飛帆坐領高薪。

有關川粉闖入美國國會山莊，林飛帆日前不滿，國民黨一直拿太陽花學運類比，他認為，藍營顯然仍無法理解太陽花的意義，形同說明2014年為何被人民唾棄，呼籲「不必去脈絡做不當的類比」，只能說他們對台灣社會脈動，仍有很大程度的脫節與落差。

針對林飛帆說法，孫大千11日評論，又是一位知識青年為了擁抱權力而沉淪墮落。他提出，太陽花學運如果發生在美國，恐怕早就被國民兵武力鎮壓，哪還輪得到林飛帆坐領高薪？太陽花學運的功過是非，隨著時代變遷，自然逐漸明朗，就如同美國過去四年的川普神話，最後證明只是一場惡夢。

孫大千認為，在民主國家中，集會遊行本來就不能無限上綱。這次鋼鐵川粉大鬧國會山莊的行為，美國各界共同譴責，再一次的展現了美國價值，以及樹立了民主典範。如果譴責川普，反對暴力，就可以解釋為「反美」，那麼這一次全世界各國的政治領袖都反美了嗎？只有民進黨，為了害怕得罪川普，連一句重話都不敢說，這不是把台灣的臉都丟到太平洋裡去了嗎？

孫大千質問，如果今天開放萊豬進口的是國民黨，林飛帆恐怕早就動員群眾，再一次佔領立法院了吧？刻意拿防範非洲豬瘟和新冠肺炎來混淆焦點，難道不是因為心虛，根本不敢正面回答萊豬的問題嗎？

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