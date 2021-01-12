　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林飛帆接棒林智堅？　劉康彥：別再用人情世故綁架新竹人了

▲▼新竹市議員、民進黨發言人劉康彥 。（圖／劉康彥臉書）

▲劉康彥說，「其實我也不是新竹人，可是我很用力為這塊土地工作。」（圖／翻攝劉康彥臉書

記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長林智堅任期將於2022年屆滿，地方盛傳地方人士積極勸進民進黨副秘書長林飛帆，出征下屆新竹市長選舉。對此，民進黨發言人、新竹市議員劉康彥表示，新竹人有胸襟，大開大闔接受來自四面八方的人才，「就讓我們從人選的產生開始吧，不要再用人情世故綁架新竹人了。」

劉康彥在臉書說，1月11日剛好是總統和立委投票一周年的日子，總統蔡英文不但在新竹市拿下超過5成5的選票，得票率還比上次成長4%；市長林智堅2018年連任那一役也是拿下近過半選票，這些都是民進黨目前在新竹市的天花板，暫時沒人能突破。

劉康彥指出，新竹市民透過這幾次選舉釋放出一個強烈的訊息，就是大家期待國家或城市能夠交付給一位理性、具有進步價值，而且是非典型（傳統）的政治人物來治理，因此，「如果我們還在用『林飛帆不是新竹人』，或『難道新竹沒人才』這種論述討論下一次的市長選舉，質疑他的參選正當性，我認為這是非常可惜的想法。」

▼林飛帆未來動向受到矚目。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院台灣新住民權益發展促進聯盟成立大會,民進黨副秘書長林飛帆。（圖／記者李毓康攝）

「大家也不要忘記，去年時力高鈺婷可是一口氣拿下7萬多票，她也不是在地人。」劉康彥表示，新竹人有這個胸襟，大開大闔接受來自四面八方的人才，只有自信不足的人才會怯弱，也只有競爭才會帶來進步。

劉康彥說，這6年新竹市在全國打開知名度，科技、藝術、年輕、創意，同時又兼具傳統人情，「這就是我們的城市魅力，能累積這些成果，『治理者』是關鍵之一。」

劉康彥認為，「不能走回頭路」是台灣人習慣的政治語言，「就讓我們從人選的產生開始吧，不要再用人情世故綁架新竹人了，拋棄陳舊的枷鎖和封閉的視野，尊重市民，集智慧找出一位願意為了自由、正義、多元，而努力不懈的市長候選人吧。」他也提到，「其實我也不是新竹人，可是我很用力為這塊土地工作。」

今天1月11日，剛好是總統和立委投票一周年的日子，小英不但在新竹市拿下超過5成5的選票，得票率還比上次成長4個百分點；林智堅市長2018年連任那一役，也是拿下近過半選票，這些都是民進黨目前在新竹市的天花板，暫時沒人能突破。 新竹市民透過這...

劉康彥（小白） 發佈於 2021年1月11日 星期一
ET快訊
寒流洗澡！電熱水器「用10分鐘就冷」　2關鍵秒解
快訊／美國牛舌檢出「弓蟲感染」！　逾2千磅退運銷毀
跑17家店只搶到2暖暖包　網曝「熱區」：一堆沒人買
快訊／北部醫院不明原因撤病人　陳時中1400親上火線說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

童振源創新科技僑務工作　防疫紓困﹑華語僑教、台商經貿一次看

陳其邁、林右昌玩「鐵達尼號」梗　網友歪樓：傑克昌羅絲邁在一起！

國民黨APP推反萊豬公投　江啟臣：便利商店也可下載連署單

邱毅爆「他」是下一個行政院長　蔡英文底下「最得寵的官員」

時代力量：希望蔡英文任期結束前能到華府進行外交訪問

林飛帆接棒林智堅？　劉康彥：別再用人情世故綁架新竹人了

陳以信拋駐紐辦事處外掛「大國旗」　象徵美台關係實質突破

黃子哲為誤植美國務卿名致歉　稱顏若芳的批判「低端、可笑」

蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光！深藍狠酸有私心

江啟臣砲轟「豬肉儀表板」失靈：變蔡政府掩蓋資訊的遮羞布？

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

泫雅放閃畫面曝光　男友裸上身「下面一大包」！

新版護照放大Taiwan提高辨識度　吳釗燮：在世界通行不會有問題

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

合歡山松雪樓積雪5公分還在下 5℃寒流挾雨今再襲！越晚越濕冷

童振源創新科技僑務工作　防疫紓困﹑華語僑教、台商經貿一次看

陳其邁、林右昌玩「鐵達尼號」梗　網友歪樓：傑克昌羅絲邁在一起！

國民黨APP推反萊豬公投　江啟臣：便利商店也可下載連署單

邱毅爆「他」是下一個行政院長　蔡英文底下「最得寵的官員」

時代力量：希望蔡英文任期結束前能到華府進行外交訪問

林飛帆接棒林智堅？　劉康彥：別再用人情世故綁架新竹人了

陳以信拋駐紐辦事處外掛「大國旗」　象徵美台關係實質突破

黃子哲為誤植美國務卿名致歉　稱顏若芳的批判「低端、可笑」

蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光！深藍狠酸有私心

江啟臣砲轟「豬肉儀表板」失靈：變蔡政府掩蓋資訊的遮羞布？

童振源創新科技僑務工作　防疫紓困﹑華語僑教、台商經貿一次看

別鬧！《魔比斯》開第1槍「再延期半年」　《玩命9》上映添變數

伊凡卡翅膀硬了！爆「打臉老爸」出席拜登就職典禮　川普氣瘋

2天賣11萬片！網購暖暖包夯到大缺貨　400片要價萬元照樣被下架

夫獨扛家計4年「求分擔房貸遭拒」　妻曝婚前約定：他年收百萬

桃園5°C急凍…2天內「4人如廁猝死」！醫解析：突然用力很危險

體型只有一半大！流浪狗勇猛單挑　母獅落敗變「傻眼貓咪」

整棟豪廈8.8億喊賣不成　法拍打7折又喊卡

立委憂「金金併」後員工恐被犧牲　金管會、富邦金：不會不顧員工權益

24歲新人每天7：50前到公司！3點下班跑熊貓到深夜　她：壓力好大

政治熱門新聞

返還兩蔣時期遭沒收財產　蔣萬安提案還受害者公道

蔡英文親筆紙條保「護國神山」台積電

拜登內定CIA局長曾訪台　當面祝賀蔡英文

曾見美「卸任」大使！民進黨FB轟馬英九

蘇貞昌同意暫緩「數位身分證」　資安無虞再推動

顏若芳諷黃子哲：把美國務卿認錯　政治職人變政治「紙人」

下一個行政院長是他？　蔡英文底下最得寵的官員

蔣萬安提案「返還兩蔣沒收財產」　心內話曝光

鍾沛君爆長輩不贊成公布病情　2個原因她坦然說明

女消防員舉牌找乾爹　王婉諭：貶低女性自主權

台美交流解禁！藍委8字曝蓬佩奧把戲

全球領袖唾棄川粉　藍營：蔡英文還要繼續親川普？

陳思宇批王浩宇「與我不同皆中共同路人」

江啟臣砲轟「豬肉儀表板」失靈

更多熱門

相關新聞

林飛帆不滿遭類比「美版太陽花」　孫大千批：為權力沉淪

林飛帆不滿遭類比「美版太陽花」　孫大千批：為權力沉淪

美國國會山莊遭川粉攻佔，國民黨將此與2014年台灣的太陽花運動類比，引發學運領袖、民進黨副秘書長林飛帆不滿。對此，前立委孫大千11日批評，一位知識青年為了擁抱權力而沉淪墮落，太陽花學運如果發生在美國，恐怕早就被國民兵武力鎮壓，哪還輪得到林飛帆坐領高薪。

川粉闖國會太陽花翻版？　林飛帆：國民黨與社會脫節

川粉闖國會太陽花翻版？　林飛帆：國民黨與社會脫節

接棒林智堅參選新竹市長？　林飛帆這麼說

接棒林智堅參選新竹市長？　林飛帆這麼說

桃竹基3市長共識改直播　林右昌同步告知柯文哲

桃竹基3市長共識改直播　林右昌同步告知柯文哲

林智堅就職六周年

林智堅就職六周年

關鍵字：

林飛帆林智堅劉康彥新竹市長

讀者迴響

熱門新聞

比暖氣有效！網推爆1神物：今早才被熱醒

傳北部醫院「感染防控不當」　莊人祥回應了

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

變臉寒流來了！雨冷→乾凍半台探4°C

店員「聽不懂姓氏」！他無奈直接放棄　網掀共鳴

北部醫師疑染疫　病人緊急轉院

破天荒！12天連3波寒流達標　今晨6.4℃入夜最冷探4度

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

鄧福如爆懷孕了「倒數1個月卸貨」

二哈玩蜜蜂腫成豬頭　醫生笑出來

印神童預言2月災難　影片遭YT下架

(G)I-DLE新歌「舒華PART僅3.9秒」登熱搜

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

快訊／寒流襲下雪了！　新竹4國小今緊急停班停課

更多

最夯影音

更多
暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收

暖氣送修！回家見「花栗鼠冰棒」 躺籠內沒動靜...塞顆瓜子淚秒收
泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

泫雅羞瞄男友裸身「只穿內褲！」　大尺度合體畫面激閃＞／／＜

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

北海道-20度！出門1周整屋結凍 她憋尿回家見結冰馬桶崩潰搶救

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

拿關東煮夾！茶葉蛋47顆全報廢　店員無奈：整鍋都變質只能丟掉

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

影帝是你！媽一句「會不會冷」　聰明鸚鵡狂抖+翻白眼完美詮釋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面