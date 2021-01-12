林飛帆接棒林智堅？　劉康彥：別再用人情世故綁架新竹人了

▲劉康彥說，「其實我也不是新竹人，可是我很用力為這塊土地工作。」（圖／翻攝劉康彥臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

新竹市長林智堅任期將於2022年屆滿，地方盛傳地方人士積極勸進民進黨副秘書長林飛帆，出征下屆新竹市長選舉。對此，民進黨發言人、新竹市議員劉康彥表示，新竹人有胸襟，大開大闔接受來自四面八方的人才，「就讓我們從人選的產生開始吧，不要再用人情世故綁架新竹人了。」

劉康彥在臉書說，1月11日剛好是總統和立委投票一周年的日子，總統蔡英文不但在新竹市拿下超過5成5的選票，得票率還比上次成長4%；市長林智堅2018年連任那一役也是拿下近過半選票，這些都是民進黨目前在新竹市的天花板，暫時沒人能突破。

劉康彥指出，新竹市民透過這幾次選舉釋放出一個強烈的訊息，就是大家期待國家或城市能夠交付給一位理性、具有進步價值，而且是非典型（傳統）的政治人物來治理，因此，「如果我們還在用『林飛帆不是新竹人』，或『難道新竹沒人才』這種論述討論下一次的市長選舉，質疑他的參選正當性，我認為這是非常可惜的想法。」

▼林飛帆未來動向受到矚目。（圖／記者李毓康攝）

「大家也不要忘記，去年時力高鈺婷可是一口氣拿下7萬多票，她也不是在地人。」劉康彥表示，新竹人有這個胸襟，大開大闔接受來自四面八方的人才，只有自信不足的人才會怯弱，也只有競爭才會帶來進步。

劉康彥說，這6年新竹市在全國打開知名度，科技、藝術、年輕、創意，同時又兼具傳統人情，「這就是我們的城市魅力，能累積這些成果，『治理者』是關鍵之一。」

劉康彥認為，「不能走回頭路」是台灣人習慣的政治語言，「就讓我們從人選的產生開始吧，不要再用人情世故綁架新竹人了，拋棄陳舊的枷鎖和封閉的視野，尊重市民，集智慧找出一位願意為了自由、正義、多元，而努力不懈的市長候選人吧。」他也提到，「其實我也不是新竹人，可是我很用力為這塊土地工作。」