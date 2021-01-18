調整體質選錯乳酸菌根本白吃了！營養師教你認識L-137專利菌種

▲黑松L-137植物乳酸菌膠囊口碑佳，成為人體防護罩2.0。（圖／翻攝自黑松生技網站，下同）

消費中心／綜合報導

隨著氣候變遷及生活型態改變，防不慎防的環境汙染與生活壓力，讓許多人不知不覺成為「敏感體質」，許多人會選擇補充益生菌為身體養好菌調整體質，卻也有人困惑怎麼吃都沒效？林口長庚醫院營養治療科營養師林逸昕分享，並非所有益生菌都能改善過敏，除了要選擇經過國家健康食品認證且針對調整過敏體質的乳酸菌，更要同時具備能夠調節免疫力的乳酸菌，是很多人不知道的重要關鍵！除此之外，選擇強壯持久的熱去活乳酸菌，才能有助人體吸收，時時發揮作用調整體質，近期一種新的L-137植物乳酸菌口碑佳，成為人體防護罩2.0。

▲免疫力太強太弱都不好，調整體質很重要。

林逸昕形容，人的免疫就像蹺蹺板，當生活作息、壓力、飲食、基因及環境等不平衡時就會出現不適症狀，通常免疫力降低時就容易身體虛弱，被外來歹咪呀攻擊，感到不適，免疫力太強則會造成過敏反應，影響個人的工作表現，因此要讓身體能維持正常運作，需仰賴好菌與壞菌之間的平衡。面對外在環境變化，除了注意飲食與運動之外，也可透過選擇乳酸菌等益生菌的補充，有助調節個人免疫力，透過「主動式雙向免疫平衡」才更有機會進一步輔助調整過敏體質。

▲益生菌進入體內能否存活發揮保護力的關鍵，L-137乳酸菌具超強賦活能力。

想要為身體養好菌的學問很多，每個人從出生的第一口食物開始，就開始在身體裡形成獨一無二的菌相，因此過去菌數愈多愈好的過時觀念已經被推翻了，林逸昕說「提供身體合適的益生菌種並提高進入體內的存活率，才是發揮保護力的關鍵」，也因為每個人身體裡的菌相不同，才會出現某些益生菌有人吃了有效、也有人吃了無感的差異。

而且不同年齡層有不同的需求，像是上班族會因為作息、壓力、經常外食而飲食不均衡需要補充好菌，而老年人則因為老化、器官功能不再那麼健全，補充益生菌可作為身體保養的一種，林逸昕指出擁有國家健康食品“雙”認證「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」也很適合想減緩環境或食物型過敏者超前部署服用。

▲黑松L-137植物乳酸菌膠囊採用熱封處理，提高存活率才能順利進入體內形成良好菌相。

林逸昕說明，黑松L-137植物乳酸菌膠囊採用的「L-137乳酸菌」是來自亞洲傳統的發酵食物中分離取得，研究發現其細胞壁較厚、可幫助賦活因子生成，再透過關鍵性的「熱封處理」專利技術處理，在活菌有最高賦活能力時施以熱封處理，使L-137維持最高又穩定的賦活能力，才能通過人體溫度、胃酸及膽鹼等重重關卡，完整保留乳酸菌的營養價值，順利進入體內，有效幫助調整體質。

▲營養師提醒益生菌存活率是關鍵，同時需要一段時間慢慢建立出合適的菌相才能發揮保護力。

營養師也提醒民眾在選購時應留意一分錢一分貨，其價格與技術及品質有很大的關聯性，最好選擇有國家級安全認證級通過人體實驗的商品較有保障。「黑松L-137植物乳酸菌膠囊」來自本土黑松及日本兩大食品廠聯手打造，且擁有兩項國家健康食品小綠人標章，通過「免疫調節功能」及「輔助調整過敏體質」雙效認證更安心，才能在四季變化大的台灣、壓力、環境因素等影響中，穩穩hold住健康。

▲林口長庚醫院營養治療科營養師林逸昕。