退將洩密遭通緝還爽領210萬　蔡適應喊：未來一審判決前暫停禮遇

▲民進黨立委蔡適應。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者陶本和／台北報導

退役中將林勤經遭調查局追查，發現他在國防部整合評估室主任期間，將機密洩漏給軍火商，涉嫌違反「國家機密保護法」而遭通緝，但仍領退休俸、18％優存。對此，民進黨立委蔡適應17日表示，他將研議，未來在一審判決前，先暫停退休俸和相關禮遇。

在前總統陳水扁執政期間，林勤經負責向美國執行「博勝」軍購案，建立指管通資情監偵系統；但是，在他退役赴美之後，被調查局發現，他涉嫌把博勝案第二階段的經國號戰機偵照影像系統維修工程招標規格、標案價金等，透露給軍火商，使得廠商承攬多項工程。

最近，林勤經被發現，他仍依照退伍軍人舊制待遇，領取退俸以及18％優存；由於涉入國家機密案件，在2014年被通緝後，仍領6個月退休俸、4年18%優存，達210萬元。

對此，蔡適應表示，針對持續領取退休俸的部分，基於我國司法無罪推定的原則，若沒有一審判決有罪，我國目前是還不會停止發放退休俸、暫停相關禮遇，所以讓退休將領有這個漏洞，潛逃國外然後繼續領退休俸。

蔡適應說，這一個法律的漏洞，他會在外交國防委員會與相關單位來研議，若有退休國軍將領發生擔任共諜或涉及洩漏國家安全後，在一審判決前先暫停退休俸和相關禮遇，待一審判決後，若有罪福，依法來追繳相關不法所得，若無罪，再補發停扣期間所該有的退休俸和禮遇。

▼退役中將林勤經遭高檢署通緝。（圖／調查局網站）

