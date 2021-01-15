心疼清寒工讀生！熱血機師「傢俱、床組全包」　14年後相遇爆鼻酸

▲兩人多年後在賣場巧遇。（圖／翻攝自臉書／王丰）

記者周亭瑋／綜合報導

砸百萬救流浪狗的熱血前機師王丰，最近逛知名賣場時，巧遇曾幫助過的工讀生；時隔14年，對方成了賣場主管，更一眼認出他，這意外的插曲讓他又驚又喜，不禁直呼「竟然還能一口叫出我的名字。」

王丰在臉書娓娓道來，「14年前，我買完菜...不小心順便買了個房子，總不能放著養蚊子，於是硬著頭皮裝潢、添購傢俱。」當時，他在賣場碰上這位20歲的工讀生，對方因父親經商失敗，背了一身債，所以必須半工半讀養活自己，白天唸書，晚上在IKEA打工。

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後來，王丰無意間得知對方處境，覺得很心疼，就這樣一口氣把所有衣櫃、床組、傢俱一次買齊，希望能幫年輕人多做點業績，「我還記得當晚離開前，留下自己的名片，鼓勵他務必咬緊牙根完成學業，如果需要任何協助，隨時打我的手機。」

沒想到，14年後兩人再度相遇，即便王丰戴著口罩，對方仍一眼認出他，並親切且激動地打招呼。王丰欣慰地笑說，「如今，這個優秀的年輕人已經成為這個知名賣場的主任，他的女朋友也是新屋收容所的義工。」

看完這段故事，網友們十分動容，紛紛感動表示「教官為善不欲人知，上帝紀念您的善行」、「丰哥，謝謝您當我們的榜樣」、「丰哥太有愛了！是超多人的偶像，也是我的偶像！敬佩萬分」、「你值得大家給你多點愛」、「你是天使」、「丰哥不管去哪裡應該大家都認識喔，是說...買個菜也順便買個房子，這完全就是土豪的作風」。

值得一提的是，之前年薪超過300萬的王丰，生活相當節儉，不僅穿著簡便、開著20年老車，連頭髮都是自己剪；然而，他卻捨得花上百萬，救援將被安樂死的流浪狗，因為他認為，拯救生命才是真正有意義的事。